O teste simples que informa como você está envelhecendo e pode ser feito em casa em 10 segundos

O equilíbrio é uma habilidade fundamental que muitas vezes subestimamos, e sua importância vai além de nos impedir de cair. De fato, estudos recentes mostraram que a capacidade de ficar em pé sobre uma perna pode ser um dos melhores indicadores físicos de saúde geral e longevidade. E, além disso, é um teste que todos podemos fazer em casa.

O teste dos 10 segundos

Em 2022, uma famosa investigação publicada na revista British Journal of Sports Medicine revelou que a incapacidade de permanecer nessa posição por pelo menos 10 segundos se associou a um risco de morte duas vezes maior em pessoas a partir dos 50 anos. Depois de avaliar 1.702 indivíduos entre 51 e 75 anos, os autores descobriram que aqueles que não passaram pelo teste tiveram uma taxa de mortalidade significativamente maior durante um acompanhamento de 7 anos.

Um novo estudo realizado pela Clínica Mayo com 40 adultos saudáveis de 50 anos corroborou essas descobertas. Segundo suas conclusões, publicadas em outubro de 2024 no PLOS One, a capacidade de manter o equilíbrio sobre uma pedra (especialmente sobre a não dominante) não diminui significativamente com a idade, mas é o melhor indicador do envolvimento neuromuscular.





Até o momento, outros parâmetros foram aplicados, como a marcha, a força de agarrar com a mão ou a força das pernas. Agora você tem a certeza de que o equilíbrio é o fator mais afetado pela idade, com mudanças significativas em cada década de vida.

Assim nos mantemos em pé

Para manter o equilíbrio enquanto nos apoiamos no chão com um solo, é essencial receber informações sobre a orientação do corpo no espaço. Além disso, devemos gerar as contrações musculares ótimas com o fim de manter o tônus postural e ativar uma resposta coordenada de nossos músculos que evitam que nos caiamos.

É necessário, portanto, que o sistema nervoso esteja saudável e reaja com rapidez às mudanças. O equilíbrio depende de vários sistemas. Enquanto a visão fornece dados sobre a posição e o ambiente, o aparelho vestibular (ouvido) detecta mudanças na postura da cabeça e supre e complementa a falta de sinais visuais. Por sua parte, o sistema proprioceptivo ou somatossensorial informa sobre a posição das articulações, a relação do peso na planta da torta e o tom muscular.

Em última análise, todos esses sistemas enviam informações sobre a posição de nosso corpo no cérebro, que por sua vez lança uma resposta automática para corrigir desequilíbrios. Mas a força muscular também é importante, especialmente em pessoas maiores. A diminuição da força e da coordenação pode levar a um grande risco de quedas e lesões na idade.

À medida que nos envolvemos, todos esses sistemas se deterioram, o que afeta nossa capacidade de conservar o equilíbrio. Além disso, condições como obesidade, doenças cardíacas, hipertensão e diabetes tipo 2 também podem ser gatilhos.

A importância de alcançar o equilíbrio

Felizmente, o equilíbrio pode melhorar com a prática, realizando exercícios tão simples como parar sobre uma pedra e caminhar em linha reta ou sobre superfícies instáveis. Também resulta essencial manter uma força muscular adequada. O yoga e o taichi, por exemplo, são excelentes para melhorar a estabilidade e a coordenação.

A expressão “o que não se usa se perfura” aplica-se perfeitamente ao contexto da condição física corporal. A falta de exercício e de diferentes estímulos corporais pode levar a uma diminuição da força muscular, da flexibilidade e do equilíbrio. Manter uma rotina de exercícios é crucial para conservar suas habilidades e prevenir a deterioração física.

Em suma, a capacidade de manter o equilíbrio sobre uma pedra foi revelada como um indicador valioso para a saúde e a longevidade. Por isso, incorporar exercícios de equilíbrio na rotina diária pode ajudar a melhorar a estabilidade, reduzir o risco de quedas e, em geral, promover um envelhecimento saudável.

*Beatriz Carpallo Porcar e Rita Galán Díaz são fisioterapeutas e pesquisadoras do curso de Fisioterapia da Universidade San Jorge, Espanha.

*Este artigo foi republicado de The Conversation sob licença Creative Commons. Leia o artigo original.

