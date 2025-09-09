A- A+

SAÚDE O tipo de alimentação pode influenciar a miopia em crianças, mostra novo estudo; entenda O estudo, publicado no British Journal of Ophthalmology, acompanhou 1.005 crianças de 6 a 8 anos

Cientistas descobriram que a alimentação pode ter um papel importante no desenvolvimento da miopia em crianças. O estudo, publicado no British Journal of Ophthalmology, acompanhou 1.005 crianças de 6 a 8 anos e analisou hábitos alimentares, tempo em atividade ao ar livre e exposição de telas.

Os resultados indicam que uma dieta rica em ácidos graxos ômega-3, presentes principalmente em óleos de peixe, está associada a um menor risco de desenvolver miopia. Enquanto o consumo elevado de gorduras saturadas, encontradas em alimentos como manteiga, óleo de palma e carne vermelha, foi associado a um aumento da chance da doença.

Para chegar nessa conclusão, a equipe de cientistas mediu o comprimento axial do olho — distância da córnea à retina — e o equivalente esférico, que indica o grau de miopia. Crianças com maior ingestão de ômega-3 apresentaram olhos mais curtos e graus de miopia menores.





Os cientistas, entretanto, lembram que o estudo é observacional, ou seja, não pode comprovar causa e efeito.

Eles sugerem que os ácidos graxos ômega-3 podem proteger o olho ao melhorar o fluxo sanguíneo na coroide, camada vascular que leva nutrientes e oxigênio ao olho, prevenindo a falta de oxigênio na parte branca do globo ocular, um fator ligado à miopia.

A equipe disse ainda que além da alimentação, fatores como genética, tempo de exposição a telas e atividades externas também influenciam no risco de ter ou não doenças oculares.

Veja também