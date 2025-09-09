Ter, 09 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça09/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SAÚDE

O tipo de alimentação pode influenciar a miopia em crianças, mostra novo estudo; entenda

O estudo, publicado no British Journal of Ophthalmology, acompanhou 1.005 crianças de 6 a 8 anos

Reportar Erro
O tipo de alimentação pode influenciar a miopia em crianças, mostra novo estudoO tipo de alimentação pode influenciar a miopia em crianças, mostra novo estudo - Foto: Freepik

Cientistas descobriram que a alimentação pode ter um papel importante no desenvolvimento da miopia em crianças. O estudo, publicado no British Journal of Ophthalmology, acompanhou 1.005 crianças de 6 a 8 anos e analisou hábitos alimentares, tempo em atividade ao ar livre e exposição de telas.

Os resultados indicam que uma dieta rica em ácidos graxos ômega-3, presentes principalmente em óleos de peixe, está associada a um menor risco de desenvolver miopia. Enquanto o consumo elevado de gorduras saturadas, encontradas em alimentos como manteiga, óleo de palma e carne vermelha, foi associado a um aumento da chance da doença.

Para chegar nessa conclusão, a equipe de cientistas mediu o comprimento axial do olho — distância da córnea à retina — e o equivalente esférico, que indica o grau de miopia. Crianças com maior ingestão de ômega-3 apresentaram olhos mais curtos e graus de miopia menores.

 

Leia também

• Salmão, ovo e iogurte grego: conheça sete alimentos riquíssimos em proteínas (animais e vegetais)

• Para maiores de 50 anos: três fontes de proteína de alta qualidade e fáceis de incorporar à dieta

• Dieta saudável na infância é associada a início da menstruação mais tarde; entenda

Os cientistas, entretanto, lembram que o estudo é observacional, ou seja, não pode comprovar causa e efeito.

Eles sugerem que os ácidos graxos ômega-3 podem proteger o olho ao melhorar o fluxo sanguíneo na coroide, camada vascular que leva nutrientes e oxigênio ao olho, prevenindo a falta de oxigênio na parte branca do globo ocular, um fator ligado à miopia.

A equipe disse ainda que além da alimentação, fatores como genética, tempo de exposição a telas e atividades externas também influenciam no risco de ter ou não doenças oculares.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter