O veneno deste sapo pode ser a cura para a ansiedade e a depressão, segundo a ciência

O Bufo alvarius, também conhecido como sapo do deserto de Sonora ou sapo do rio Colorado, é um anfíbio que produz um veneno que poderia curar a depressão e a ansiedade, segundo a ciência.

De acordo com pesquisas da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, o veneno produzido por este animal contém a substância alucinógena 5-MeO-DMT (5-metoxi-N, N-dimetiltriptamina ou O-metil-bufotenina).

Segundo o estudo, publicado no periódico científico The American Journal of Drug and Alcohol Abuse (O Jornal Americano de Abuso de Drogas e Álcool, em tradução livre), em uma pesquisa realizada com 362 adultos, aproximadamente 80% dos entrevistados relataram melhorias na ansiedade e na depressão após o uso.





Essas melhorias estavam associadas a experimentação de efeitos psicodélicos mais intensos durante a experiência com 5-MeO-DMT, bem como a uma maior valorização do significado pessoal e espiritual da vivência. Além disso, também foram relacionadas a uma maior certeza de que a experiência favorecia o bem-estar a longo prazo e a satisfação com a vida.

— As pesquisas demonstraram que os psicodélicos administrados junto com a psicoterapia ajudam pessoas com depressão e ansiedade. No entanto, as sessões psicodélicas geralmente duram de 7 a 8 horas por sessão, pois a substância costuma ter um longo tempo de ação — explica Alan K. Davis, pesquisador da universidade.

— Como o 5-MeO-DMT tem uma ação curta que dura entre 30 e 90 minutos, ele acaba sendo muito mais prático de se usar como complemento à terapia, já que as terapias atuais geralmente envolvem sessões de 60 a 90 minutos — complementa.

Por enquanto, as pesquisas continuam em andamento. De acordo com Davis, é necessário examinar quais são os efeitos de curto e longo prazo do 5-MeO-DMT e se ele pode melhorar o humor de forma geral ou apenas em pessoas que apresentam um estado de humor negativo clínico.

Outras pesquisas sobre o veneno do Bufo alvarius

De forma semelhante, outro estudo sobre os efeitos terapêuticos e as possíveis aplicações medicinais dessa substância, publicado na revista científica Nature, encontrou resultados semelhantes.

— O 5-MeO-DMT, em particular, tem sido associado à dissolução do ego, ou seja, a sentimentos de unidade com o universo, o que poderia contribuir substancialmente para os efeitos antidepressivos sustentados dos psicodélicos — afirma Daniel Wacker, autor da pesquisa.

Dessa forma, o estudo concluiu que a substância pode ajudar a ativar a serotonina, um neurotransmissor relacionado às emoções e ao humor, cuja baixa concentração pode causar depressão.

