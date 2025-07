A- A+

Alerta OAB-PE lança cartilha contra o golpe do falso advogado; confira dicas para evitar cair na fraude Na cartilha, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco destaca que o golpe do falso advogado geralmente começa através de mensagens no WhatsApp

Com o aumento no número de casos envolvendo fraudes com o nome de advogados e escritórios de advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Pernambuco (OAB-PE) lançou a cartilha “Contra o golpe do falso advogado”.

A iniciativa é realizada em parceria com a Diretoria de Prerrogativas com a Ouvidoria e a Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB-PE.

Na cartilha, a OAB-PE destaca que o golpe do falso advogado geralmente começa através de mensagens no WhatsApp.

Os criminosos têm como objetivo enganar as vítimas com informações sobre um processo judicial existente.

Inclusive, o golpista utiliza informações e/ou petições verdadeiras do processo para que a vítima faça um pagamento via Pix boletos falsificados.



Principais dicas

A OAB-PE recomenda que os advogados sigam algumas orientações para evitar que os seus clientes caiam nesses golpes.



Incluir no contrato de honorários com os clientes os meios de contato verdadeiros (telefones, WhatsApp, e-mail e redes sociais) do advogado ou escritório; Divulgar nas redes sociais oficiais; Alertar os clientes sobre os golpes; Esclarecer procedimentos, como a informação de que não são solicitados pagamentos antecipados para liberação de créditos; e orientar verificação de qualquer pagamento por telefone ou mensagem.

Em caso de cair no golpe do falso advogado, os clientes também podem adotar alguns passos.

É fundamental providenciar prints da tela com o número do celular; salvar o comprovante de pagamento do dinheiro enviado ao golpista; providenciar prints da tela da conversa; salvar toda conversa; e fazer um Boletim de Ocorrência (pode ser virtualmente).

De acordo com a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, esse golpe é um problema que macula o exercício profissional e traz enormes prejuízos econômicos à sociedade.

“Além dos nossos canais de denúncias, lançamos a cartilha para informar, orientar e proteger tanto os advogados e advogadas quanto os cidadãos e cidadãs que buscam serviços jurídicos de boa-fé. Nesta publicação, reunimos informações detalhadas sobre como o golpe funciona, como preveni-lo e, principalmente, como reagir caso ele ocorra”, enfatizou.

Já o diretor de Prerrogativas da OAB-PE, Yuri Herculano, destacou a importância de alertar a população sobre o golpe.

“A OAB-PE elaborou, com apoio técnico da Ouvidoria e da Comissão de Prerrogativas, um conjunto de medidas práticas que podem ser incorporadas à rotina profissional com facilidade. Dentre elas, destacamos a importância de inserir cláusulas de prevenção a fraudes em contratos, informar clientes sobre os canais oficiais da advocacia, desconfiar de abordagens feitas somente por WhatsApp, e reforçar sempre que os atendimentos jurídicos devem ser formalizados com documentos adequados”.



A cartilha está disponível no site da OAB-PE e pode ser vista na íntegra clicando aqui.

Veja também