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Inclusão OAB-PE promove debate sobre direitos, saúde e inclusão dos autistas Evento contou com a participação da diretora de Marketing, Eventos e Infraestrutura do Grupo EQM e mãe atípica, Joanna Costa

Em referência ao mês mundial de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Subcomissão de Defesa dos Direitos dos Autistas da OAB-PE promoveu nesta quinta-feira (30) o encontro “Autismo no Brasil: direitos, saúde e inclusão”.

O evento ocorreu no auditório da OAB-PE, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife. A programação contou com a realização de três paineis, sendo um deles "O papel dos pais", que contou com a participação da diretora de Marketing, Eventos e Infraestrutura do Grupo EQM e mãe atípica, Joanna Costa.

Na ocasião, a roda de conversa proporcionou um debate entre as mães, que compartilharam depoimentos pessoais, histórias e debateram sobre a maternidade no mundo do autismo.

"É um honra participar deste evento, debatendo o direito dos autistas. Como uma mãe autista, eu fico muito feliz com essas oportunidades que estão se abrindo na sociedade para a gente debater assuntos relacionados ao autismo, especialmente sobre os direitos, que devem ser respeitados e cada vez mais ampliados. Com informação, a sociedade vai conseguir ser mais justa, inclusiva e menos capacitista", destacou Joanna.

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