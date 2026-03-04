A- A+

Encontro OAB-PE e SDS-PE discutem medidas de combate ao "golpe do falso advogado" A reunião busca reforçar ações integradas entre as duas instituições

Uma comitiva da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) teve um encontro com o secretário de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), Alessandro Carvalho, para debater medidas de enfrentamento ao chamado “golpe do falso advogado”.

O grupo da OAB-PE foi liderado pela presidente da instituição, Ingrid Zanella.

A reunião teve como objetivo discutir estratégias de investigação, ações integradas e campanhas de conscientização para alertar a população sobre a prática criminosa, que utiliza indevidamente o nome de advogados e advogadas para aplicar fraudes.

Segundo Ingrid Zanella, a OAB-PE busca medidas eficientes no combate ao golpe do falso advogado.

“A partir de hoje, iniciamos campanhas coletivas de conscientização para alertar toda a sociedade. Vamos trabalhar juntos no enfrentamento desse crime”, afirmou.

O secretário da SDS-PE, Alessandro Carvalho, destaca que as investigações já estão em andamento.

"Os trabalhos estão em curso, as investigações estão avançando e vamos chegar a um bom termo. É fundamental que a população não relaxe e mantenha atenção para evitar esse tipo de golpe", disse.

A iniciativa reforça a atuação conjunta entre a OAB-PE e os órgãos de segurança pública no enfrentamento a crimes que atingem a advocacia e a sociedade pernambucana.

Na comitiva da OAB-PE, estavam presentes o diretor de Prerrogativas, Yuri Herculano; a presidente da Comissão de Prerrogativas, Tárcia Perruci; e os presidentes das subseções de São Lourenço da Mata e Camaragibe, Hugo Calazans; de Gravatá, Luciano Félix.

Outros presidentes de subseções da OAB-PE, acompanharam a reunião de forma on-line.

Pela área de segurança pública, estiveram presentes a secretária executiva Mariana Cavalcanti; a delegada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, Isabela Veras; a delegada e chefe de gabinete da Polícia Civil de Pernambuco, Natália Medeiros; a delegada adjunta de Repressão ao Estelionato, Érika Bezerra; a delegada titular da Delegacia de Repressão ao Estelionato, Viviane Santa Cruz; e o gestor do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), Diego Pinheiro.

