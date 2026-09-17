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RMR OAB-PE inicia campanha para arrecadar doações para pessoas idosas vulneráveis; saiba mais Ação "Cuidar faz bem!" recebe itens de higiene e contribuições financeiras para ILPIs do Recife e Região Metropolitana

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Pernambuco (OAB-PE) iniciou, na última quarta-feira (16), a campanha solidária “Cuidar faz bem!”, voltada ao apoio de pessoas idosas em situação de vulnerabilidade que vivem em Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPIs) do Recife e da Região Metropolitana (RMR).

A iniciativa busca arrecadar itens de higiene pessoal e recursos financeiros para contribuir com as necessidades das instituições beneficiadas.

Promovida pela Comissão de Direito da Pessoa Idosa da OAB-PE, a ação conta com a parceria da Caixa de Assistência da Advocacia de Pernambuco (Caape) e da Escola Superior de Advocacia de Pernambuco (ESA-PE).

A campanha pretende mobilizar pessoas físicas, empresas, instituições e entidades para ampliar o alcance das doações. Entre os produtos que podem ser doados estão fraldas geriátricas, lenços umedecidos, sabonetes, cremes dentais, cremes de barreira para assaduras, papel higiênico e sabão em pó.

Também são aceitas contribuições financeiras, que, segundo a organização, serão destinadas integralmente às instituições beneficiadas pela campanha.

Para a presidente da OAB-PE, Ingrid Zanella, a mobilização social faz parte do compromisso institucional da entidade com a cidadania e a defesa da dignidade e dos direitos fundamentais.

“A OAB tem um papel que vai muito além da atuação jurídica. Também somos uma instituição comprometida com a cidadania, com a dignidade humana e com a construção de uma sociedade mais justa e solidária", iniciou. "Campanhas como esta traduzem esse compromisso em ações concretas e mostram a força que podemos alcançar quando a advocacia e a sociedade civil se unem em torno de uma causa tão necessária”, completou a gestora.

De acordo com o presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa da OAB-PE, Paulo Bacelar, a iniciativa também pretende chamar a atenção para a responsabilidade coletiva na garantia dos direitos dessa população.

"Muitas instituições enfrentam dificuldades para manter estoques de itens básicos, que são utilizados diariamente. A campanha ‘Cuidar faz bem!’ nasce justamente dessa necessidade e representa um chamado para que toda a sociedade participe. Cada doação, independentemente do tamanho, pode fazer diferença na vida de uma pessoa idosa", destacou.

Doações

As doações de itens de higiene podem ser entregues na sede da OAB-PE, na CAAPE ou na ESA-PE.

Já as contribuições financeiras podem ser realizadas por transferência bancária para a Caixa Econômica Federal, tendo como favorecida a OAB-PE:

Agência: 4253

Conta corrente: 573466191-7

CNPJ (OAB-PE): 09.791.484/0001-09

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