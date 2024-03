A- A+

Jaboatão dos Guararapes OAB-PE vai apurar conduta de advogado que tentou matar ex-esposa com faca e mordidas em Candeias Eduardo Thomaz Comber Júnior, de 49 anos, foi preso no domingo (17), após descumprir medida protetiva e tentar matar a ex-companheira

A Ordem dos Advogados do Brasil - Secção Pernambuco (OAB-PE) vai apurar a conduta do advogado criminalista Eduardo Thomaz Comber Júnior, de 49 anos, preso no domingo (17), após descumprir medida protetiva e tentar matar a ex-companheira em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.

O presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins, informou que aguarda o envio de documentos sobre a autuação do advogado por meio da Justiça, delegado ou defesa da vítima para então iniciar a análise do caso e a abertura de um processo disciplinar.

“Essa documentação vai se somar aos outros casos que já tramitam aqui na OAB. Inclusive, são processos sigilosos. Como ele já tinha sido afastado por uma pena cautelar de 90 dias, esse fato novo vai se somar aos outros, podendo as penalidades ser de suspensão ou até mesmo expulsão da OAB”, destacou Fernando Ribeiro Lins.

Ainda segundo o presidente da OAB-PE, a penalidade anterior foi registrada no segundo semestre de 2023, após o advogado cometer violência contra a mulher, sendo a vítima a mesma alvo de violência no último domingo.

“Caso não cheguem, eu vou pedir essa documentação a qualquer uma das autoridades. Abrimos prazo para que ele possa prestar esclarecimentos e pode ser aplicada penalidade ou não”, destacou Fernando.



Relembre o caso

O advogado Eduardo Thomaz Comber Júnior foi preso em flagrante após quebrar a tornozeleira eletrônica, descumprir medida protetiva contra a ex-esposa, invadir o apartamento dela e tentar matá-la. O caso aconteceu nesse domingo (17), no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.



Agentes do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foram acionados para o local após receberem uma ocorrência Maria da Penha e encontraram o suspeito detido por vizinhos da vítima.



Ao efetivo, a mulher de 41 anos relatou ter medida protetiva contra o agressor, que teria invadido o edifício onde ela mora e arrombado a porta do apartamento, portando uma faca. Câmeras de seguranças gravaram o momento quem ele usou o elevador para acessar o imóvel.

A vítima foi agredida fisicamente com mordidas pelo corpo e contou com a ajuda de vizinhos para se desvencilhar do suspeito.

Aos policiais, testemunhas informaram terem presenciados quando o homem tentou estrangular a ex-companheira. "Ao tentarem detê-lo, foram agredidos e ameaçados de morte", informou a PM.



Além da faca e de um celular, durante rondas, os agentes encontraram, ainda, a tornozeleira eletrônica do agressor dentro de um lixeiro.



O suspeito, que ficou ferido após brigar com os moradores, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife. Na ocasião, de acordo com a corporação, ele proferiu ameaças de morte contra o efetivo.



Já a vítima foi encaminhada à UPA de Barra de Jangada, em Jaboatão, onde recebeu atendimento médico. Após a alta, ela e o ex-companheiro foram conduzidos à 2ª Delegacia da Mulher, em Prazeres.



O homem foi autuado pelos crimes de ameaça e injúria por violência doméstica/familiar, desacato, descumprimento de medida protetiva de urgência e tentativa de feminicídio. Preso, ele está à disposição da Justiça.

Veja também

Dengue Argentina descarta vacinação contra dengue em meio a recorde de mortes pela doença