OAB-RJ lança cartilha sobre direitos LGBTQIA+ para marcar o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia

Para marcar o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, celebrado em 17 de maio, a Seccional do Rio de Janeiro da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) lançou, na última terça-feira (13), a cartilha OAB-RJ +Respeito, com orientações voltadas à defesa dos direitos da população LGBTQIA+. O material está disponível gratuitamente no site da instituição e também será acessível por meio de um aplicativo.

Elaborada pela Diretoria de Defesa da Diversidade da OAB-RJ, a publicação é voltada especialmente a advogados que atuam — ou desejam atuar — em causas relacionadas à pauta LGBTQIA+. A cartilha reúne conteúdos sobre legislação, doutrina e jurisprudência, oferecendo um panorama jurídico atualizado para apoiar a atuação profissional. Durante o evento de lançamento, também foi apresentado um botton comemorativo.

— Uma das principais missões da Ordem é levar à sociedade o conhecimento dos seus direitos. Esse guia surge justamente para cumprir a função de informar e, principalmente, garantir o cumprimento dos direitos de todos. Não há democracia sem respeito e espaço para a diversidade — afirmou a presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basílio.

Segundo o diretor de Defesa da Diversidade, Nélio Georgini, o material foi pensado para dialogar com as demandas concretas da advocacia, diante dos desafios enfrentados no dia a dia da profissão.

— Nós, advogados, recebemos as mais diversas demandas em nossos escritórios. Pensando nas necessidades diárias da advocacia, a Diretoria da Defesa da Diversidade desenvolveu esse material de fácil e rápido acesso, para instrumentalizar questões relacionadas à pauta da diversidade no Poder Judiciário. Trouxemos entendimentos e textos que podem engrandecer e enriquecer os fatos e os fundamentos dos nossos colegas — disse Georgini.

A cartilha pode ser acessada no site da OAB-RJ, na seção “Cartilhas Temáticas”.

