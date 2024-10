A- A+

ELEIÇÕES NOS ESTADOS UNIDOS Obama ataca "loucura" de Trump e pede "virada de página" com Kamala O líder democrata reconheceu que as eleições "serão disputadas", e o estado da Pensilvânia é um dos mais cobiçados pelos dois candidatos à Presidência

“É uma loucura”, a única coisa que importa “é seu ego, dinheiro e status", disse Barack Obama sobre Donald Trump nesta quinta-feira, durante um evento de campanha na Pensilvânia, em que pediu uma "virada de página" e apoio a Kamala Harris nas eleições presidenciais americanas.

O carismático ex-presidente democrata, 63, entrou com tudo na campanha para apoiar a vice-presidente em Pittsburgh, berço da indústria do aço americana. Disse entender a frustração com os problemas causados pela pandemia, mas que não compreende "por que alguém poderia pensar que Donald Trump vai mudar as coisas" para melhor, quando "não há absolutamente nenhuma prova de que esse homem pense em alguém mais do que nele mesmo".

Candidato republicano à Casa Branca, Trump vê o poder apenas "como um meio para um fim”, e quer que a classe média “pague o preço de outro enorme corte de impostos, que beneficiaria principalmente ele e seus amigos", afirmou Obama. “Ele diz ter conceitos de um plano" para o país, enquanto Kamala "tem um plano real”, ressaltou o ex-presidente.

"Sua única resposta é culpar os imigrantes”, criticou Obama. "Por que o número de imigrantes era basicamente o mesmo quando você deixou o cargo do que quando assumiu?", questionou.



'Como Fidel Castro'

O líder democrata reconheceu que as eleições "serão disputadas”, e o estado da Pensilvânia é um dos mais cobiçados pelos dois candidatos à Presidência.

Diante de um público entregue, Obama caricaturou o ex-presidente republicano. “Você tem os tuítes em letras maiúsculas, os delírios e as diatribes sobre teorias da conspiração malucas, os discursos de duas horas (…) como Fidel Castro”, disse o democrata, ridicularizando o empenho de Trump em vender coisas, incluindo Bíblias.

“Os Estados Unidos estão prontos para virar a página, para trabalharmos juntos, ao invés de nos voltarmos uns contra os outros”, afirmou Obama, ressaltando que Kamala "está preparada para o trabalho como nenhum candidato à Presidência jamais esteve".

O democrata também interpelou os republicanos por se afastarem de seus “valores”. "Costumávamos discutir sobre política fiscal ou política externa, mas não sobre se você deveria dizer a verdade", criticou.

O primeiro presidente negro dos Estados Unidos se dirigiu aos homens, para ressaltar que eles estão equivocados. "Percebi isso, principalmente em relação a alguns homens que parecem acreditar que o comportamento de Trump, o assédio e o menosprezo às pessoas, é um sinal de força. Estou aqui para lhes dizer que essa não é a verdadeira força."

Obama visitou antes um escritório de campanha em Pittsburgh, para enviar uma mensagem aos homens negros que, segundo pesquisas, estão relutantes em apoiar Kamala. O ex-presidente lhes disse algumas "verdades", afirmando que eles usam "desculpas”, quando o verdadeiro problema é a dificuldade em aceitar "uma mulher como presidente”.

