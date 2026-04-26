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Estados Unidos

Obama condena ataque a tiros em jantar de correspondentes com Trump

A declaração foi feita neste domingo na rede social X

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Barack Obama e Donald TrumpBarack Obama e Donald Trump - Foto: Ricky Carioti/POOL/AFP

O ex-presidente americano Barack Obama condenou o ataque ocorrido na noite de sábado (25) no jantar de gala dos correspondentes da Casa Branca, que contava com a presença do atual mandatário Donald Trump, e repudiou a violência.

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"Embora ainda não tenhamos detalhes sobe as motivações por trás do ataque a tiros de ontem à noite no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, devemos todos repudiar a ideia de que a violência tem lugar em nossa democracia", escreveu Obama neste domingo (26) na rede social X.

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