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Estados Unidos Obama condena ataque a tiros em jantar de correspondentes com Trump A declaração foi feita neste domingo na rede social X

O ex-presidente americano Barack Obama condenou o ataque ocorrido na noite de sábado (25) no jantar de gala dos correspondentes da Casa Branca, que contava com a presença do atual mandatário Donald Trump, e repudiou a violência.

"Embora ainda não tenhamos detalhes sobe as motivações por trás do ataque a tiros de ontem à noite no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, devemos todos repudiar a ideia de que a violência tem lugar em nossa democracia", escreveu Obama neste domingo (26) na rede social X.

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