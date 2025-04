A- A+

NOVO ESTUDO Obesidade: condição está associada ao aumento do risco de 16 condições comuns; entenda Fortes associações foram observadas para apneia obstrutiva do sono, diabetes tipo 2 e doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica

Uma pesquisa liderada pela Universidade Johns Hopkins, Nos Estados Unidos, descobriu que a obesidade, particularmente a obesidade grave, está fortemente associada à incidência de 16 problemas comuns de saúde, em especial apneia obstrutiva do sono, diabetes tipo 2 e doença hepática esteatótica associada à disfunção metabólica.

A obesidade é um fator de risco para diversas doenças, envolvendo múltiplos sistemas orgânicos. Estudos anteriores analisaram as condições individualmente, limitando a compreensão do fardo total da obesidade para a saúde.

No estudo, "Associações entre obesidade classe I, II ou III e resultados de saúde", publicado no NEJM Evidence, os pesquisadores conduziram analisaram dados de 270.657 participantes inscritos no programa de pesquisa All of Us, o maior estudo de coorte na história da pesquisa dos EUA, para entender como diferentes níveis de obesidade se relacionam com uma ampla gama de condições de saúde em uma população diversa.

Os participantes contribuíram com registros eletrônicos de saúde, medidas físicas e dados de pesquisa. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado na inscrição e usado para classificar os indivíduos como peso normal, sobrepeso ou obesos, com estratificação adicional em classes de obesidade I, II e III.

Dezesseis condições de saúde pré-identificadas foram avaliadas: hipertensão, diabetes tipo 2, hiperlipidemia ou dislipidemia, insuficiência cardíaca, fibrilação atrial, doença cardiovascular aterosclerótica, doença renal crônica, embolia pulmonar, trombose venosa profunda, gota, doença hepática relacionada à disfunção metabólica, cálculo biliar, apneia obstrutiva do sono, asma, doença do refluxo gastroesofágico e osteoartrite.

A obesidade estava presente em 42,4% da população do estudo, incluindo 21,2% com obesidade classe I, 11,3% com classe II e 9,8% com classe III. Comparados com aqueles com peso normal, indivíduos com obesidade tinham mais probabilidade de ser mulheres, negros, ter renda e níveis educacionais mais baixos e ter pressão arterial e relações cintura-quadril mais altas.

As taxas de prevalência e incidência aumentaram progressivamente com classes mais altas de obesidade para todos os 16 resultados de saúde. As associações observadas com obesidade classe III foram mais fortes para apneia obstrutiva do sono (razão de risco 10,94), diabetes mellitus tipo 2 (7,74) e doença hepática associada à disfunção metabólica (6,72). Associações mais fracas foram encontradas para asma (2,14), osteoartrite (2,06) e doença cardiovascular aterosclerótica (1,96).

A obesidade foi associada a risco elevado em todos os subgrupos, com padrões consistentes por sexo e raça. As frações atribuíveis à população mostraram que a obesidade explicou 51,5% dos casos de apneia obstrutiva do sono e 36,3% dos casos de doença hepática metabólica, e 14,0% de todos os casos de osteoartrite na população do estudo foram estimados como atribuíveis à obesidade.

O risco aumentado, particularmente em níveis de gravidade mais altos, foi associado a todos os 16 resultados de saúde estudados. Os riscos aumentaram de forma gradual entre as classes de obesidade, com a maior carga observada entre indivíduos com obesidade classe III.

Taxas crescentes de obesidade grave criam urgência em torno da intervenção. Os resultados deste estudo oferecem uma estimativa atualizada da carga total de saúde da obesidade e podem dar suporte a futuras estratégias de saúde pública, ações políticas e uso clínico de terapias antiobesidade.

