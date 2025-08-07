A- A+

SAÚDE Obesidade: novo medicamento oral do mesmo fabricante do Mounjaro causa perda média de peso de 12 kg A orforgliprona, da Lilly demonstrou também eficácia, segurança e tolerabilidade nos testes clínicos

A Eli Lilly and Company anunciou nesta quinta-feira (7) que a orforgliprona, um medicamento oral agonista do GLP-1, é eficaz na redução do peso em adultos com obesidade. De acordo com resultados do estudo clínico fase 3, o último antes da solicitação de aprovação para agências regulatórias, o fármaco administrado uma vez ao dia reduziu o peso corporal em até 12,4%.

"A obesidade é um dos maiores desafios globais de saúde do nosso tempo, impulsionando a carga de doenças crônicas em todo o mundo e afetando mais de um bilhão de pessoas em todo o mundo. Com a orforgliprona, nós poderemos transformar o tratamento da obesidade por meio de uma terapia oral diária que poderá apoiar na intervenção precoce e tratamento a longo prazo da doença, enquanto ainda proporciona uma maior conveniência em comparação aos injetáveis. Com estes dados positivos em mãos, estamos planejando submeter a orforgliprona para avaliação regulatória até ao final do ano e preparados para um lançamento global que será capaz de atender essa demanda urgente de saúde pública.", afirma Kenneth Custer, vice-presidente executivo e presidente do negócio de Cardiometabolismo da Lilly.

Participaram do estudo 3.127 adultos com obesidade ou sobrepeso com uma comorbidade, como hipertensão, dislipidemia, apneia obstrutiva do sono ou doença cardiovascular e sem diabetes. Foram incluídos voluntários dos EUA, Brasil, China, Índia, Japão, Coreia, Porto Rico, Eslováquia, Espanha e Taiwan.

Foram testadas três doses do medicamento: 6 mg, 12 mg e 36 mg. Os resultados mostraram que aqueles que receberam a dose mais elevada, de 36 mg, perderam, em média, 12,4% do peso após 72 semanas.





Os dados também mostraram que 59,6% dos participantes que receberam a dose mais elevada perderam pelo menos 10% do peso corporal, enquanto 39,6% perderam pelo menos 15%. Além disso, a orforgliprona também foi associada à redução de fatores de risco cardiovascular, como colesterol não-HDL (o colesterol "ruim"), triglicerídeos e pressão alta.

Assim como acontece com outros medicamentos da classe, os eventos adversos mais comuns foram gastrointestinais e geralmente de leve a moderada gravidade, como náusea, constipação, diarreia, vômitos e dispepsia.

"Sabemos da importância de oferecer diferentes opções terapêuticas para que médicos e pacientes possam discutir juntos pelo tratamento mais adequado para cada um, principalmente para os que não se adaptam a medicamentos injetáveis", afirma Luiz André Magno, diretor médico sênior da Eli Lilly do Brasil, os resultados são muito animadores.

Os resultados detalhados do estudo serão apresentados no próximo mês na Reunião Anual da Associação Europeia para o Estudo da Diabetes (EASD) de 2025 e publicados em um periódico científico. A orforgliprona é um agonista do GLP-1 oral, de dose única diária, que pode ser tomada a qualquer hora do dia sem restrições de alimentos e água.

O composto foi descoberto pela Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. e licenciada pela Lilly em 2018. Além da obesidade, o medicamento está sendo avaliado para o tratamento do diabetes tipo 2, apneia obstrutiva do sono e hipertensão em adultos com obesidade.

Agonistas GLP-1 são medicamentos que imitam a ação do hormônio GLP-1, que é produzido naturalmente pelo intestino e ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e o apetite. Eles são frequentemente utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 e para perda de peso. Exemplos de medicamentos dessa classe são Ozempic, Wegovy e Rybelsus. A tirzepatida, princípio-ativo do Mounjaro, é um análogo de dupla ação, que também age no receptor de GLP-1 e de GIP.

Veja também