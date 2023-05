Obesidade: novos remédios para emagrecer não são uma 'bala de prata', diz OMS

A- A+

Os novos remédios para o emagrecimento, como o Ozempic e o Wegovy, não serão uma "bala de prata" (solução simples para um problema complexo) no combate à obesidade, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS). Francesco Branca, diretor de segurança alimentar e nutricional da OMS, disse que os medicamentos para perda de peso devem ser usados juntamente com uma dieta saudável e exercícios físicos.

A OMS está realizando uma revisão de suas diretrizes de controle da obesidade após duas décadas sem novas orientações. Por conta disso, está avaliando as evidências científicas dos medicamentos que estão sendo amplamente usados para perda de peso.

Branca disse que, apesar dos novos remédios desempenharem um papel importante no combate à obesidade, eles devem fazer parte de uma "abordagem abrangente". Ou seja, não podem ser usados isoladamente.

O Ozempic, desenvolvido para tratar diabetes tipo 2 pela farmacêutica Novo Nordisk , por exemplo, tem como princípio ativo a semaglutida, uma forma sintética do hormônio GLP-1. O remédio age no corpo imitando um hormônio ligado ao apetite e a alimentação, ajudando a estimular a produção de insulina e, assim, a diminuir os níveis de glicose no sangue do indivíduo. Por conta deste mecanismo, quem usa o remédio sente menos fome e, consequentemente, se alimenta menos e emagrece.

No Brasil, a Anvisa liberou o medicamento para o tratamento de diabetes tipo 2 e não para emagrecer.

Já o Wegovy foi liberado pela agência reguladora brasileira para o tratamento da obesidade. Ele também é composto por semaglutida, mas com uma concentração maior do composto. Na página da Anvisa, ele é indicado como "um adjuvante a uma dieta hipocalórica e exercício físico aumentado para controle de peso".

