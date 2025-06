A- A+

Isolamento Recife: objeto Explosivo enferrujado é localizado no Pina; equipe do Bope isola área O artefato foi identificado na manhã desta quinta-feira (12)

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada, na manhã desta quinta-feira (12), para checar a presença de um possível artefato explosivo na rua Estudante Jeremias, localizada no bairro do Pina, Zona Sul do Recife.

Em análise inicial, a equipe encaminhada ao local identificou o objeto como uma bomba de morteiro enferrujada, artefato que se caracteriza por disparar projéteis explosivos em trajetória de arco elevado.

Com a suspeita, os policiais do 19º BPM fizeram o isolamento da área e realizaram o acionamento do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), unidade especializada em ocorrências com explosivos.

"A equipe técnica compareceu ao local e, após avaliação, o artefato foi removido com segurança pelo explosivista do batalhão, sem intercorrências", explicou por nota a PMPE.



