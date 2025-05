Obra da Compesa causa alterações no trânsito em trecho da Avenida Beberibe, na Zona Norte do Recife

A- A+

Uma obra da Compesa está alterando, de forma provisória, o trânsito da Avenida Beberibe, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife.

O trecho em questão está localizado entre as ruas Fernando César e Professor Miranda Curió. O sentido da via no subúrbio centro está interditado.

Com isso, a faixa contrária segue com trânsito misto para ambos os sentidos.

Funcionamento do trânsito na Avenida Beberibe. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

De acordo com trabalhadores que estavam no local, a obra acontece na rede de esgoto para repor o pavimento de um buraco na via.

Ainda segundo os funcionários, a obra não tem previsão para conclusão.

