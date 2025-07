Obra bilionária desaba e deixa 31 operários presos a 137 metros de profundidade em Los Angeles

A- A+

Um túnel em construção colapsou na noite dessa quarta-feira (9) em Wilmington, região portuária de Los Angeles, nos Estados Unidos, deixando 31 operários presos por cerca de uma hora. Todos foram resgatados sem ferimentos aparentes, segundo informou o Departamento de Bombeiros de Los Angeles (LAFD), que mobilizou mais de 100 agentes para a operação de emergência.

De acordo com a rede televisiva americana CBS News, o acidente ocorreu no projeto Los Angeles Effluent Outfall Tunnel, uma obra subterrânea de US$ 630,5 milhões (cerca de R$ 3,5 bilhões) vinculada ao sistema de saneamento do Condado de Los Angeles, parte do ambicioso Clearwater Project.

O túnel, com cerca de 7 milhas (11 quilômetros) de extensão e 450 pés (137 metros) de profundidade, foi projetado para substituir estruturas antigas de escoamento de águas residuais, construídas entre 1937 e 1958.

De acordo com o LAFD, o desabamento se deu a quase 10 quilômetros do único ponto de acesso conhecido da obra. Ainda assim, os operários conseguiram escapar subindo por uma pilha de terra de aproximadamente 4 metros formada durante o colapso.

Todas as equipes de busca e resgate urbano do departamento foram acionadas e deslocadas ao local, na altura do número 1700 da South Figueroa Street.

"Acabei de falar com muitos dos trabalhadores que ficaram presos. Agradeço profundamente aos nossos bravos socorristas que agiram de imediato. São verdadeiros heróis de Los Angeles", escreveu a prefeita Karen Bass, em publicação na rede X (antigo Twitter). A supervisora do condado, Janice Hahn, que representa a área afetada, também confirmou que o resgate foi concluído sem registro de feridos.

A empreiteira responsável pela obra, Flatiron Dragados, ainda não comentou oficialmente o incidente. A previsão era concluir a escavação do túnel até abril de 2025 e colocar a estrutura em funcionamento em janeiro de 2028. A causa do colapso ainda será investigada.

