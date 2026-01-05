A- A+

PERNAMBUCO Obra em trecho da BR-232 entre Bonança e Moreno é prorrogada, e trânsito segue com desvios DER-PE identificou mais de 280 placas de concreto comprometidas. Serviço ocorre no sentido capital-interior da rodovia

As obras de recuperação do pavimento rígido da BR-232, no quilômetro 34, trecho entre Bonança, Zona da Mata de Pernambuco, e Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foram prorrogadas por mais 30 dias.

Segundo informou o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) nesta segunda-feira (5), a ampliação acontece após a equipe identificar mais problemas estruturais graves na rodovia.

O serviço começou no início de dezembro, com o prazo inicial de um mês. A intervenção contemplaria a recuperação de 83 placas de concreto. Durante a intervenção, no entanto, as equipes identificaram um total de 282 placas comprometidas - número mais que três vezes maior do que o previsto inicialmente.

"A medida foi adotada com o objetivo de garantir melhores condições de trafegabilidade, aumentar a segurança dos usuários e assegurar maior vida útil à rodovia", explicou o DER-PE, por meio de comunicado enviado à imprensa.

Até agora, de acordo com o departamento, foram concluídas etapas fundamentais da obra, como a demolição das placas existentes com o uso de rompedor hidráulico, a escavação e a remoção dos resíduos. A execução do novo subleito em rachão e a implantação da base em Concreto Compactado com Rolo (CCR) também foram realizadas.

Ainda de acordo com o DER-PE, a empresa responsável pela obra encontra-se em fase de preparação para o início da concretagem das novas placas de concreto.



Mudanças no trânsito

Pelos próximos 30 dias, as mudanças de trânsito para realização das obras também seguem valendo.



Um desvio temporário foi montado entre os quilômetros 34 e 34,5. A alteração no tráfego deve permanecer ao longo de todo o dia e da noite.

"O DER-PE ressalta que a ampliação da intervenção segue rigorosamente critérios técnicos e reforça o compromisso do órgão com a qualidade estrutural do pavimento e a segurança viária na BR-232", completou o departamento.

