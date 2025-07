Obra da Compesa deixa 2 milhões de pessoas sem água na RMR; confira localidades afetadas

A- A+

Começa nesta terça-feira (22), às 20h, uma obra de manutenção de Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) no Sistema Pirapama, que vai deixar 2 milhões de pessoas em 60 bairros do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife (RMR), com abastecimento de água suspenso por 72 horas [veja a lista de localidades afetadas mais abaixo].

Os serviços começam às 8h desta quarta-feira (23), mas, segundo a Compesa, a paralisação começa 12 horas antes, às 20h da terça-feira, para esvaziamento das tubulações.

As atividades terminam às 20h de quinta-feira (24) e, logo após, haverá um novo período de 12 horas para o retorno do sistema e enchimento de adutoras e reservatórios.

De acordo com a Compesa, a distribuição de água nas 60 localidades afetadas pela obra será retomada na manhã da próxima sexta-feira (25), às 8h.

Essa volta do fornecimento será feita de forma gradual e de acordo com o calendário de abastecimento de cada bairro. Isso é feito para que a pressão da água não danifique as tubulações, explica a Compesa.

A água também precisa de tempo para chegar nos pontos mais altos ou mais distantes das unidades. "Nas áreas onde há rodízio, o atendimento vai seguir o respectivo calendário", explica a companhia.

Em funcionamento desde 2010, Pirapama, localizado no Cabo de Santo Agostinho, nunca parou para manutenção. Segundo a Compesa, esse é o maior sistema produtor do estado, responsável por 34% de toda a produção da Região Metropolitana do Recife e 21% de Pernambuco.

Manutenção do Sistema Pirapama: ajustes operacionais

Entre as melhorias no sistema, estão a recuperação da vazão de 200 litros de água por segundo. A Compesa também esclarece que, além dos ajustes operacionais para aumento da produção e melhoria da performance do sistema, as ações terão caráter preventivo. Ou seja, servirão para evitar acidentes e, consequentemente, paralisações emergenciais no sistema sem possibilidade de aviso prévio à população.

Todas as unidades operacionais que compõem Pirapama passarão pelos serviços. Também será feita uma obra para interligação de uma nova subadutora à adutora Pirapama uma iniciativa que irá beneficiar 25 mil moradores das comunidades de Marcos Freire e UR-11, em Jaboatão dos Guararapes.

"Além de equipamentos pesados, serão mobilizados 100 profissionais de diversas áreas de atuação para executar as atividades, que serão realizadas dia e noite para dar celeridade aos trabalhos", explicou a Compesa.



Em entrevista coletiva na semana passada, o presidente da Compesa, Alex Campos, frisou que esse período de férias escolares foi estrategicamente escolhido, visto que também passaram o período de seca e os festejos de Carnaval e juninos, reduzindo o impacto à população.

"Essa parada tem um grande símbolo. Um sistema gigante como esse, que opera o tempo todo, pode trazer algum transtorno no futuro. A ideia de parar agora é para que a gente possa se antecipar a problemas que supostamente virão. Aliás, tivemos um problema com o Sistema Pirapama, com um incêndio, numa determinada estação nossa. É preciso parar para cuidar disso", disse.

Essa será a primeira manutenção do Sistema Pirapama, desde que ele foi inaugurado, em 2010 | Foto: Pixabay

Manutenção do Sistema Pirapama: confira a lista de localidades afetadas

Recife

Afogados

Aflitos

Areias

Bairro do Recife

Barro

Boa Viagem

Bongi

Brasília Teimosa

Cabanga

Caçote

Coelhos

Curado

Derby

Espinheiro

Estância

Graças

Ibura

Imbiribeira

Ilha do Leite

Ipsep

Jardim São Paulo

Jiquiá

Joana Bezerra

Jordão

Madalena

Mangueira

Mustardinha

Paissandu

Encruzilhada (parcialmente)

Cordeiro (parcialmente)

Pina

Prado

San Martin

Sancho

Santo Amaro

Santo Antônio

São José

Setúbal

Soledade

Tijipió

Torre

Zumbi

Jaboatão dos Guararapes

Barra de Jangada

Cajueiro Seco

Candeias

Comportas

Curcurana

Jardim Jordão

Jardim Guararapes

Jardim Prazeres

Lagoa das Garças

Massangana

Massaranduba

Muribeca

Piedade

Prazeres

Sotave

Tieta

Cabo de Santo Agostinho

Todo o município, exceto as localidades de Charneca, Novo Horizonte, Rosário e Gaibu (abastecidas por outro sistema).

Manutenção do Sistema Pirapama: dicas para enfrentar a suspensão

A obra demanda suspensão do abastecimento porque não pode ser realizada com o sistema em operação. A Compesa, que reconhece o impacto da interrupção no dia a dia da população, destacou ter comunicado com antecedência para que todos possam se programar.

Manutenções preventivas são fundamentais para o bom funcionamento do sistema, assim como revisões periódicas são essenciais para a saúde.



Por isso, a companhia elencou algumas dicas para enfrentar a parada no abastecimento:

Manter a caixa d'água limpa e bem vedada;

usar a água com consciência;

tomar banhos mais curtos;

deixar para lavar roupas após a normalização;

lavar louça com a torneira fechada.

