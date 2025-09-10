A- A+

MOBILIDADE Av. Domingos Ferreira: obra para ampliação de esgotamento sanitário deve ser concluída até dezembro Compesa explicou que intervenção faz parte da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da área central do Recife

As intervenções da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) na Avenida Domingos Ferreira, no bairro do Pina, para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da área central do Recife devem ser concluídas até o fim deste ano. A previsão foi dada pela Compesa, que iniciou o serviço em abril e vem sendo feito por etapas.

A obra conta com um investimento de R$ 52 milhões e deve beneficiar cerca de 38 mil pessoas. Nesse trecho, localizado entre os números 453 e o 306, no bairro do Pina, estão sendo implantados 120 metros de tubulação de rede de esgoto. Além do Pina, o serviço ocorre em Boa Viagem, Afogados, Bongi e na Ilha Joana Bezerra.

Parceria Público-Privada

As intervenções são realizadas por meio de uma Parceria Público-Privada entre a Compesa e a BRK, e foram planejadas para reduzir ao máximo o impacto no cotidiano da população, especialmente nas áreas de grande fluxo.

A Compesa informou que as obras vêm sendo realizadas de segunda a sábado, das 22h às 5h, e estão concentradas, atualmente, no lado leste da via, no trecho compreendido entre as ruas Ondina e Pereira da Costa. Há a interdição de duas faixas à esquerda da via durante a execução dos serviços, à noite, e uma faixa no período diurno.

“O trabalho no local é realizado no período noturno, conforme a programação inicial, devido ao fluxo intenso de veículos na área, uma avenida de grande circulação. Essa medida visa mitigar os impactos dos serviços no tráfego e também garantir a segurança das equipes de trabalho. Durante o dia, os equipamentos necessários para a obra permanecem no local, devidamente sinalizados, para assegurar a rapidez e a eficiência da execução do serviço”, destacou a Compesa.

Obras seguem cronograma

A estatal reitera ainda que “não houve atraso no cronograma da obra” e que a atual “intervenção foi iniciada no dia 26 de agosto e continua prevista para ser concluída dentro do prazo, no final deste mês”.

Ainda segundo a Compesa, os trabalhos na Avenida Domingos Ferreira foram iniciados em abril, e estão sendo realizados por etapas. Assim, a previsão é de que todas fases do serviço na avenida sejam finalizadas em dezembro.

Segundo a Compesa, os trabalhos na Avenida Domingos Ferreira foram iniciados em abril, e estão sendo realizados por etapas. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco.

De acordo com relatos de comerciantes, a intervenção tem impactado o fluxo de clientes, devido ao transtorno, poeira e mau cheiro presentes no local. Como existe mais de uma abertura no solo para viabilizar a execução da obra, o trânsito engarrafado, por conta dos desvios que os veículos são obrigados a fazer, está entre as principais reclamações de quem passa pela via.

“Impacta a vida de todos nós e prejudica o comércio local, onde todos diariamente nos vemos em busca de alguma coisa para a nossa sobrevivência. O trânsito está totalmente engarrafado, impossibilitando, inclusive, o desenvolvimento do bairro, que em geral é tão bom em termos de acolhimento”, desabafa o aposentado Josemar de Oliveira.





