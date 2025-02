Obra de contenção de encosta em Dois Unidos, na Zona Norte, chega à fase final

A- A+

Com investimento de R$ 8,6 milhões da Prefeitura do Recife, as obras de contenção definitiva da encosta situada no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte, está na fase final.

A obra está sendo realizada na Avenida Chagas Ferreira e vai benificiar cerca de 400 moradores. O prefeito João Campos participou de uma vistoria nesta terça-feira (4).

"Esta barreira é uma das maiores da cidade, está em execução e, pela dimensão, é demandada há muito tempo. São muitas casas no entorno e muitas famílias ficarão totalmente seguras com a entrega desta intervenção. Vamos seguir protegendo o Recife e garantindo obras de contenção definitiva de encostas em toda a cidade", afirmou João Campos.

A obra de contenção definitiva em Dois Unidos tem previsão de ser ser concluída ainda neste semestre. Executada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), 92 famílias serão beneficiadas com mais segurança e tranquilidade.

Iniciados em janeiro de 2023, os serviços incluem a construção de cinco muros de arrimo, totalizando 1.312 m², além de 667 metros de canaletas de drenagem e 3.246 m² de pavimentação em concreto.

Também estão sendo implantados 9.854 m² de proteção de talude com tela argamassada, 330 metros de mureta de proteção, 90 metros de dissipadores de drenagem e 68 metros de corrimão com guarda-corpo.

"Esta é uma obra, especialmente para a área do entorno da Chagas Ferreira, importantíssima e sonhada há muitos anos. Sabemos que a proteção da encosta já é, de fato, uma melhoria enorme, porque muda a qualidade de vida e as pessoas passam a dormir tranquilas no inverno", declarou o vice-prefeito e secretário de Infraestrutura, Victor Marques.

Adriely Batista, 28, mora no entorno da Avenida Chagas Ferreira desde a infância. Hoje, vive com seus filhos e disse estar aliviada pela execução da obra.

"Antes da contenção era complicado, ou a gente dormia ou ficava atenta para ver se a barreira ia desabar. Mas, depois que fizeram o trabalho aqui, estamos muito mais tranquilos, meu coração está em paz e agora pode chover a vontade", disse ela.

Veja também