Obra da Compesa modifica trânsito no Recife a partir desta sexta-feira (12); confira a alteração

Com previsão de início para esta sexta-feira (12), uma obra da Compesa deverá alterar o trânsito no bairro do Tejipió, na Zona Oeste do Recife.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), a avenida Norte sofrerá uma interdição no sentido Centro, trecho que vai do cruzamento com a rua Otávio de Freitas até a rua Enéas de Lucena.

Ainda de acordo com a companhia, a obra durará 20 dias.

Orientações

Para garantir a fluidez na via, os condutores seguirão pela faixa contrária, que será mão dupla apenas neste trajeto.

Ainda no local, estarão agentes e orientadores da CTTU durante todo o período de interdição.

Caso os cidadãos tenham mais dúvidas, podem acionar a autarquia através do número: 0800.01.1078.

