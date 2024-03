A- A+

INTERVENÇÃO Obra da Compesa altera o trânsito no bairro de Candeias a partir desta segunda-feira (11) O serviço será dividido em duas etapas, a previsão de término é no dia 5 de abril

Uma intervenção que será realizada pela Compesa a partir desta segunda-feira (11) irá alterar o trânsito no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. A obra dará continuidade ao processo de implantação da rede de esgoto no município.

O serviço será dividido em duas etapas. Na primeira delas, um trecho de 45 metros da rua Tocantinea, situado entre a rua Sol Nascente e a rua Amambaí, ficará interditado ao tráfego de veículos para a realização das obras pelas equipes da BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada. A previsão é de que essa etapa seja encerrada na terça-feira (12).

Em seguida, a obra entrará na segunda fase. Nessa etapa será interditado um trecho de 210 metros da rua Amambaí. O serviço deverá ser finalizado no dia 5 de abril.

Durante o período, a recomendação da Compesa é de que os motoristas prestem atenção às sinalizações nas vias e realizem os desvios propostos.

No total, serão implantados 255 metros de tubulações, com 630 milímetros de diâmetro, a uma profundidade de quase dois metros. As equipes irão atuar de segunda a sábado, das 7h às 17h. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o Plantão Social que está disponível no número (81) 99195-5717.

Veja também

Direitos Na Paulista, marcha pede legalização do aborto e igualdade de gênero