SERVIÇO Obra da Compesa altera trânsito no bairro da Boa Vista Parte da via permanecerá fechada enquanto o serviço é realizado

Com o objetivo de combater vazamentos na área central do Recife, a Compesa iniciou um serviço para construção de caixa de abrigo e instalação de válvula redutora de pressão na Rua Dom Bosco, bairro da Boa Vista, nas proximidades do antigo Colégio Americano Batista.

De acordo com a companhia, a intervenção representa a última etapa de um projeto de implantação de três válvulas que está sendo realizado na área de abastecimento central da capital pernambucana.

O serviço será executado no período da noite e durante a madrugada, de segunda a sexta-feira. Entre as 22h e as 5h, a via será fechada para o tráfego de veículos.

Já durante o dia, apenas um trecho na parte central da rua ficará interditado. Dessa forma, os motoristas devem ficar atentos à sinalização ao longo da via.

Os horários de atuação da Compesa no local seguem de acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU). A expectativa é que a obra seja concluída no dia 3 de setembro.

