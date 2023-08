A- A+

MOBILIDADE Obra da Compesa causa congestionamento, no bairro do Pina, Zona Sul do Recife Trabalhos começaram ontem (08) e vão até o dia 23 de agosto

Leia também

• Detran-PE e CTTU fazem operações para educação de trânsito na volta às aulas, no Recife

• Obra interdita três faixas da ponte Governador Paulo Guerra, no Pina; confira a previsão para o término

Uma obra da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) causa congestionamento no lado esquerdo da subida da Ponte Governador Paulo Guerra, bairro do Pina, na manhã desta quarta-feira (9). De acordo com a empresa, a intervenção corretiva se dá por um reparo da rede principal de esgoto, por isso não há necessidade de suspensão do fornecimento de água.

Segundo trabalhadores da Compesa, a obra começou na tarde dessa terça-feira (8) e vai até o dia 23 de agosto. Três faixas foram interditadas, ao longo de 30 metros. A danificação da tubulação causou o afundamento do trecho. Essa iniciativa prevê a recuperação de seis metros de tubos, que se encontram a uma profundidade de quatro metros e meio.

CTTU no local

Para auxiliar no fluxo do trânsito, agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) foram enviados ao local. Um deles conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e disse que o congestionamento no trânsito chega em Olinda. Um conselho que o agente dá é que, quem puder, evite a Avenida Agamenon Magalhães, que, consequentemente, foi afetada pela interdição da via.

A obra causou a revolta de muitos motoristas que passavam pela via. Rafael Santana (foto abaixo), que trabalha com contabilidade, em Boa Viagem, também na Zona Sul, já estava atrasado para chegar no serviço. Ele confessa que ficou sem enteder o porquê de uma obra desse porte ser feita durante o dia, onde o fluxo de veículos é grande e deixa a via apertada para quem trafega.

"Se fosse num final de semana, ou pela madrugada, tudo bem, ficaria um pouco mais acessível. Mas no dia de semana, às 8h de uma quarta-feira? Todo mundo está indo pro trabalho e fica nessa confusão. Está complicado, mas vamos lá", desabafou.

Rumo ao Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, um transportador de produtos por caminhão, que não quis se identificar, confessou que já estava atrasado para fazer a entrega de uma cama por conta dos transtornos causados na via.

"É só complicação para a gente que está trabalhando. Acabamos nos atrasando e perdendo a hora. É bronca!", destacou.

Geralmente, os motociclistas encontram algumas facilidades pelo trânsito, justamente pelo veículo oferecer mais opções de locomoção no tráfego. Porém com o piloto de moto por aplicativo Renato Barbosa (foto abaixo), a história foi um pouco diferente. Ele confessou que precisa tomar cuidados redobrados para não pôr os passageiros em risco no trânsito.

"Atrapalha também a vida de quem é motorista por aplicativo, porque acaba tendo pouco espaço para a gente passar. Para moto também tem trânsito, com certeza", pontuou.

Ranata da Mata (foto abaixo), que é assistente de escritório, no Pina, precisou descer do ônibus que fazia a linha Vila Dois Carneiros, na altura do Cabanga, porque o trânsito intenso só fez atrapalhar a chegada dela ao trabalho.

"O trânsito está chegando no começo da Avenida Sul. Eu tive que descer e vou pegar uma moto por aplicativo, porque o caminho não permite a passagem de nenhum ônibus. Na verdade, nem no meu horário eu vou chegar, porque já são mais de 9h. Como a obra vai até o dia 23, eu vou ter que ver outra rota, optar por algum metrô ou vou pedir a meu pai para me levar ao trabalho", disse.

O que diz a CTTU?

A reportagem tentou contato com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), mas ainda não recebeu retorno.

Veja as imagens



Veja também

clima A importância de saber quanto calor os humanos podem suportar