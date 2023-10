A- A+

RECIFE Obra interdita trecho da Av. Norte no sentido Centro do Recife Interdição se deve à obra próxima à entrada da Rua 48

Os condutores e passageiros devem ficar muito atentos às alterações no trânsito nesta segunda-feira (30) no Recife. Além das mudanças no tráfego central devido à obra na Ponte Giratória, há interrupções também na Zona Norte da cidade.

A partir desta segunda, o trecho da Avenida Norte entre a Av. Santos Dumont e a entrada da Rua 48 está completamente interditado no sentido Centro. Nesse trecho, o trânsito foi desviado para uma das duas faixas no sentido contrário, rumo ao subúrbio.

A interdição, realizada pela Autarquia de Trânsito e Trasporte Urbano (CTTU), começou no último sábado (30 - quando o impacto é menor - e se deve a uma obra na Av. Norte que se arrasta há dias no sentido Centro, um pouco antes da entrada da 48.



O Portal Folha de Pernambuco entrou em contato com a CTTU e Emlurb para saber mais detalhes sobre a obra e a prevsão de término.



