Obra da Compesa interdita via no Centro do Recife; confira trecho que terá limitação de tráfego As interdições serão iniciadas nesta segunda-feira (4)

A Compesa realiza, a partir desta segunda-feira (4), uma obra de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do Recife.

De acordo com o órgão, a obra interditará a rua Cabo Eutrópio, no bairro de São José, na área central da cidade. Para execução do serviço, um trecho de 360 metros da via, entre o pontilhão do Metrô Centro e a rua Imperial, ficará interditado ao tráfego de veículos até o dia 10 de maio.

Os trabalhos serão realizados de segunda a sábado, das 7h às 17h. Segundo o órgão, haverá sinalização no local para os desvios que serão feitos como rota alternativa.

Outras obras

Outras três ruas do bairro de São José e uma rua do Cabanga também estão passando por intervenções: a rua Comandante Arnaldo Varela, no Cabanga, rua AA (Interlândia), rua Potengy (Beco dos Caducos), e na avenida Central, no bairro de São José.

Nos locais, estão sendo colocadas tubulações de 150 milímetros a uma profundidade de 1,5 metro. A expectativa da Compesa é concluir a iniciativa neste trecho ainda em março.

Na via, serão assentados 430 metros de tubulações a uma profundidade de 1,5 metro para transportar os efluentes da localidade até a Estação de Tratamento (ETE) Cabanga. A intervenção faz parte de uma obra maior iniciada pela Compesa, na área central cidade.

Até setembro, equipes da BRK, parceira da Companhia no Programa Cidade Saneada, vão atuar nos bairros do Cabanga e São José para implantação de seis quilômetros de redes coletoras de esgoto, que serão encaminhadas para a ETE Cabanga, já em operação.

Sete mil pessoas devem ser beneficiadas com serviços de coleta e tratamento de esgoto nos bairros, a partir de um aporte de R$ 7 milhões do programa.

