Obra Obra da Compesa provoca interdição de via no bairro do Cabanga Intervenção será iniciada nesta quinta-feira (5) às 9h, com previsão de uma semana de duração. CTTU montou rotas alternativas para os condutores

Devido a uma obra da Compesa, o cruzamento da Rua Carlos Coelho Leal Valente com a Avenida Sul, no bairro do Cabanga, será interditado a partir das 9h desta quinta-feira (5). A intervenção tem previsão de uma semana de duração.

Como os condutores que trafegam no sentido subúrbio/cidade não poderão acessar a Rua Carlos Coelho Leal Valente, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou três rotas alternativas para desvio de veículos.

A primeira opção será o uso temporário da faixa exclusiva de ônibus da via na altura da Marmoaria Ouro Branco, que estará liberada para todos os veículos durante o período da obra.

A segunda será viabilizada com a abertura de um canteiro central nas imediações da Rua Cabo Eutrópio. Já os motoristas que desejarem circular no sentido Afogados deverão seguir à direita no sentido subúrbio/cidade e, em seguida, acessar à esquerda a Rua Brito, onde também será feita a abertura de canteiro para facilitar o retorno.

Agentes de trânsito e orientadores da CTTU estarão posicionados na área da intervenção para auxiliar a circulação e garantir a segurança viária dos condutores e pedestres. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da Autarquia, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800.081.1078.

