Obra de drenagem em trecho da PE-027, na Estrada dos Macacos, em Aldeia, altera trânsito; veja rotas
Será realizada a implantação de um novo sistema de drenagem, com instalação de tubos e caixas coletoras
Motoristas que circulam na PE-027, na Estrada de Aldeia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, devem ficar atentos. A partir desta quinta-feira (4), serão iniciados serviços de drenagem que vão alterar o trânsito local durante 15 dias.
Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), responsável pela intervenção, as obras serão feitas no trecho em frente ao Condomínio Sete Casuarina, na área conhecida como Estrada dos Macacos, e buscam solucionar problemas de alagamento na área.
Na localidade, será realizada a implantação de um novo sistema de drenagem, com instalação de tubos e caixas coletoras que devem restabelecer o adequado escoamento das águas.
O trânsito será desviado por rotas alternativas. Haverá alteração para quem sai da BR-101 com destino à PE-027.
Confira orientação do DER-PE:
- Rota 1: BR-101 → PE-016 → acesso à PE-027 no km 13 → segue no sentido decrescente da rodovia;
- Rota 2: BR-101 → PE-005 → acesso à PE-027 → segue no sentido crescente da via
Para os condutores que estiverem trafegando pela PE-027, o sentido é o inverso.
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Equipes de trânsito estarão na área, sinalizando e orientando os motoristas, com o objetivo de minimizar os impactos na circulação de veículos.
A intervenção deve durar 15 dias, mas o prazo pode ser ajustado a depender das condições climáticas e necessidades técnicas identificadas durante a execução.