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Região Metropolitana do Recife

Obra de drenagem em trecho da PE-027, na Estrada dos Macacos, em Aldeia, altera trânsito; veja rotas

Será realizada a implantação de um novo sistema de drenagem, com instalação de tubos e caixas coletoras

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Trânsito será desviado por rotas alternativas. Haverá alteração para quem sai da BR-101 com destino à PE-027Trânsito será desviado por rotas alternativas. Haverá alteração para quem sai da BR-101 com destino à PE-027 - Foto: DER-PE/Divulgação

Motoristas que circulam na PE-027, na Estrada de Aldeia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, devem ficar atentos. A partir desta quinta-feira (4), serão iniciados serviços de drenagem que vão alterar o trânsito local durante 15 dias.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), responsável pela intervenção, as obras serão feitas no trecho em frente ao Condomínio Sete Casuarina, na área conhecida como Estrada dos Macacos, e buscam solucionar problemas de alagamento na área.

Na localidade, será realizada a implantação de um novo sistema de drenagem, com instalação de tubos e caixas coletoras que devem restabelecer o adequado escoamento das águas.

O trânsito será desviado por rotas alternativas. Haverá alteração para quem sai da BR-101 com destino à PE-027.

Trecho tem tráfego alterado para obras de drenagem | Mapa: DER-PE/Divulgação

Confira orientação do DER-PE:

Para os condutores que estiverem trafegando pela PE-027, o sentido é o inverso.

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Equipes de trânsito estarão na área, sinalizando e orientando os motoristas, com o objetivo de minimizar os impactos na circulação de veículos.

A intervenção deve durar 15 dias, mas o prazo pode ser ajustado a depender das condições climáticas e necessidades técnicas identificadas durante a execução.

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