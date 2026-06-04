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Região Metropolitana do Recife Obra de drenagem em trecho da PE-027, na Estrada dos Macacos, em Aldeia, altera trânsito; veja rotas Será realizada a implantação de um novo sistema de drenagem, com instalação de tubos e caixas coletoras

Motoristas que circulam na PE-027, na Estrada de Aldeia, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife, devem ficar atentos. A partir desta quinta-feira (4), serão iniciados serviços de drenagem que vão alterar o trânsito local durante 15 dias.



Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE), responsável pela intervenção, as obras serão feitas no trecho em frente ao Condomínio Sete Casuarina, na área conhecida como Estrada dos Macacos, e buscam solucionar problemas de alagamento na área.



Na localidade, será realizada a implantação de um novo sistema de drenagem, com instalação de tubos e caixas coletoras que devem restabelecer o adequado escoamento das águas.



O trânsito será desviado por rotas alternativas. Haverá alteração para quem sai da BR-101 com destino à PE-027.

Trecho tem tráfego alterado para obras de drenagem | Mapa: DER-PE/Divulgação

Confira orientação do DER-PE:

Rota 1: BR-101 → PE-016 → acesso à PE-027 no km 13 → segue no sentido decrescente da rodovia;

Rota 2: BR-101 → PE-005 → acesso à PE-027 → segue no sentido crescente da via

Para os condutores que estiverem trafegando pela PE-027, o sentido é o inverso.

Equipes de trânsito estarão na área, sinalizando e orientando os motoristas, com o objetivo de minimizar os impactos na circulação de veículos.



A intervenção deve durar 15 dias, mas o prazo pode ser ajustado a depender das condições climáticas e necessidades técnicas identificadas durante a execução.

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