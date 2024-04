A- A+

Jaboatão dos Guararapes Obra de esgoto em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, é estendida até a sexta-feira (19) O desvio do trânsito no local permanece o mesmo

A obra de esgoto que está sendo realizada pela Companhia de Pernambucana de Saneamento (Compesa) na rua Pôr do Sol, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, terá seu prazo estendido. De acordo com a companhia, as obras de implantação de redes coletoras de esgoto encontraram interferências não previstas e, por isso, a entrega do trecho, que seria realizada nesta segunda-feira (15) será feita na sexta-feira (19).

Até o momento, foram implantados 100 metros de rede de esgotamento sanitário, restando mais 60 metros a serem realizados nesta etapa. A tubulação está sendo assentada a 2,70m de profundidade e possui 200 milímetros de diâmetro.





O desvio do trânsito permanece o mesmo e as equipes da BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada, atuam no horário das 7h às 17h. No período noturno, é realizada a liberação de uma faixa da via.

Essa ação faz parte da segunda etapa do sistema denominado SES Prazeres, e beneficiará 120 mil moradores dos bairros de Barra de Jangada, Cajueiro Seco, Candeias, Piedade e Prazeres. Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o Plantão Social da obra (81 99195-5717).

