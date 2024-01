A- A+

Serviço Obra de esgoto, na Estrada dos Remédios, interdita duas faixas; saiba como fica o desvio Durante esse período, os condutores devem ficar atentos, pois haverá a interdição parcial de duas faixas da via

Uma obra na Estrada dos Remédios - próximo ao cruzamento com a rua Padre Teófilo Tworz, no bairro de Afogados, no Recife - será realizada, na noite desta sexta-feira (19) pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).

O serviço será realizado em turnos de 24 horas, para, assim, reduzir o impacto no trânsito do local. Segundo a Compesa, a necessidade da intervenção foi identificada após a realização de vistorias de rotina.

Será construído um poço de visita na área. Com três metros de profundidade, o dispositivo vai garantir o funcionamento adequado do sistema de esgotamento sanitário da região.

A companhia informa, ainda, que a obra vai durar quatro dias, sendo finalizada na segunda-feira (22).

Durante esse período, os condutores devem ficar atentos, pois haverá a interdição parcial de duas faixas da via. O desvio será feito pelas demais faixas da Estrada dos Remédios.

A iniciativa será executada pela BRK, parceira da Compesa no Programa Cidade Saneada.

