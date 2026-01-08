A- A+

AÇÃO SOCIAL Obra de Maria amplia obras sociais para levar água a comunidades vulneráveis Parceria beneficiará pessoas sem acesso à água potável, aumentando ações em diferentes regiões do estado

Depois de formar parcerias com 16 associações de Pernambuco para desenvolver projetos que atendam a população mais carente, a Comunidade Católica Obra de Maria, sediada no estado e presente em 64 países, está ampliando as obras sociais para acolher mais pernambucanos que vivem em situação de vulnerabilidade, especialmente no campo.

A partir deste mês, a comunidade inicia o trabalho de perfuração de poços artesianos, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), beneficiando cerca de 800 famílias cadastradas que não têm acesso à água.

O trabalho de perfuração dos poços foi assegurado para começar neste mês depois que representantes da Obra de Maria, sob o comando de Gilberto Barbosa, o fundador da Comunidade Católica, se reuniram nesta semana com o superintendente da Codevasf, Gustavo Henrique de Andrade Melo.

No encontro, foram apresentadas demandas e necessidades das associações parceiras, e foi agendada uma reunião com os 16 presidentes das associações para a próxima semana, para que a superintendência da Codevasf escute diretamente suas demandas.

“O superintendente parabenizou o trabalho desenvolvido e anunciou a cessão imediata de área de três poços artesianos em áreas carentes da Região Metropolitana do Recife, onde muitas comunidades não têm acesso à água potável”, informou Gilberto Barbosa.

A perfuração dos poços será iniciada neste mês e a estrutura contará com sistema completo, incluindo energia solar, garantindo sustentabilidade e acesso contínuo à água para as comunidades atendidas.

Outros projetos

A maioria das 16 associações tem atuação em diferentes regiões do Estado, ao mesmo tempo em que a Obra de Maria está presente em 36 municípios pernambucanos, desenvolvendo ações através de seus 900 voluntários voltadas sobretudo aos mais pobres.

A perfuração de poços artesiano se somará a outros projetos de moradia, cultivo orgânico, criação de peixes e animais, aliando-se a um grande trabalho que vem sido desenvolvido há cinco anos e crescido exponencialmente sob o comando da Obra de Maria: a distribuição de cestas básicas e a arrecadação de alimentos.

“São 18 caminhões por dia arrecadando frutas, verduras, alimentos de forma geral, para distribuir com os mais pobres”, resume Gilberto Barbosa.

Essas arrecadações de alimentos ocorrem diretamente junto a redes de supermercados, como o Mix Mateus e Novo Atacarejo, além da Ceasa, sempre com o objetivo de combater a fome e garantir alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade social.

Sobre a Obra de Maria

Fundada em 1990 pelo pernambucano Gilberto Barbosa, com o apoio de Maria Salomé Ventura, a Comunidade Católica Obra de Maria nasceu em Recife a partir de um ideal de evangelização e serviço social.

Com atuação reconhecida no Brasil e no exterior, a instituição está hoje presente em 64 países, reunindo quase 6 mil missionários e voluntários, distribuídos pela África, Europa, Ásia, América do Norte e América Latina.

Inspirada na espiritualidade mariana e com forte presença na Renovação Carismática, a Obra de Maria desenvolve ações nas áreas missionária, social, cultural e humanitária, mantendo diálogo permanente com o poder público e a sociedade civil para promover a dignidade humana e o desenvolvimento social sustentável, especialmente em comunidades historicamente afetadas pela escassez de recursos básicos.

Veja também