Obra de Maria Obra de Maria celebra 33 anos com presença de grandes nomes no Centro de Convenções O evento vai acontecer nos dias 24 e 25 de junho; Fábio de Melo, Irmã Kelly Patrícia, os padres da Canção Nova Roger Luiz e Edimilson Lopes estão confirmados

A Comunidade Católica Obra de Maria celebra 33 anos de evangelização e missões sociais nos dias 24 e 25 de junho com o maior evento beneficente católico do Nordeste. O encontro será no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, em Olinda, começando às 9h e terminando às 18h. A renda será revertida para as obras sociais da Obra de Maria nos países da África.

Entre as atrações, estão grandes nomes do meio católico: o padre Fábio de Melo, Irmã Kelly Patrícia, os padres da Canção Nova Roger Luiz e Edimilson Lopes, padre João Carlos e padre Damião Silva.



Os ingressos para os dois dias do evento já estão sendo vendidos na sede da Obra de Maria, em São Lourenço da Mata; na Igreja do Espírito Santo, no bairro de Santo Antônio; na Loja do Condomínio, na Madalena; na bilheteria do Centro de Convenções de Pernambuco e na plataforma online do Sympla.

Para quem for a apenas um dia do evento, o ingresso para balcão custa R$ 10 e cadeira inferior R$ 30. Quem for para os dois dias de evento, terá um desconto especial: R$ 15 para balcão (que dá direito aos dois dias) e cadeira inferior R$ 50 (para os dois dias).

“Esta celebração é muito importante para a nossa comunidade, porque representa 33 anos de uma caminhada de fé, servindo ao senhor com alegria. Será um grande evento, que contará con nomes consagrados no meio católico, como Padre Fabio de Melo e Irmã Kelly Patrícia, e padres da Canção Nova e daqui de Pernambuco. Contamos com a presença de todos, que vão enriquecer o nosso evento e ajudar nas missões sociais, já que a renda dos ingressos será revertida para as obras da comunidade na África", disse Maria Salomé, cofundadora da Obra de Maria na África.

Serviço:



Aniversário de 33 da Comunidade Obra de Maria



Data: 24 e 25 de junho



Horário: Das 9 às 18 horas



Local: Teatro Guararapes, no Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda



Ingressos para um dia (sábado ou domingo):

Balcão = R$ 10,00 e cadeiras inferiores (parte de baixo) = R$ 30,00



Ingressos para dois os dias: Balcão = R$ 15,00 e cadeiras inferiores = R$ 50,00.



Locais de venda: Sede da Obra de Maria, em São Lourenço da Mata; Igreja do Espírito Santo, no Bairro de Santo Antônio; Loja do Condomínio, na Madalena; bilheteria do Centro de Convenções de Pernambuco e na plataforma online do Sympla.



Telefone para contato: 81-3048-8050



Obra de Maria

A Obra de Maria está presente em 41 países do mundo, nos continentes europeu, na América do Sul, África e Ásia. Sua maior concentração está na África, em países como Angola, Moçambique, Cabo Verde e Costa do Marfim. O trabalho da comunidade envolve muito além de ações emergenciais de assistência social e tragédias humanitárias decorrentes de enchentes e furacões.

As atividades dos missionários da Comunidade Católica são permanentes durante todo o ano, com eventos sociais para arrecadar fundos para a manutenção de moradias, alimentação, creches, hospitais, abrigos, escolas, além de administrar os eventos e peregrinações evangelizadores.

Entre os trabalhos realizados pela Obra de Maria nos países africanos está o de se fazer presente em pequenos vilarejos, acolhendo moradores sem infraestrutura e com a situação de extrema pobreza.



No Brasil, a Comunidade possui trabalhos em 21 estados e no Distrito Federal. A sede da Obra de Maria fica em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife.

Entre os projetos desenvolvidos estão Criarte, Atitude Jovem, Mãezinha do Céu e Info Z. Além das obras sociais, a Comunidade ainda conta com um projeto próprio chamado Projeto do Futuro, em parceria com o Governo do Estado de Pernambuco, que busca arrecadar fundos para o Centro de Formação e Capacitação em São Lourenço da Mata.



Origem



A Obra de Maria surgiu como uma união dos seguidores de Jesus e Maria, para que seus princípios fossem disseminados como evangelizações através da oratória em grupos onde não houvesse a oportunidade do aprendizado carismático - pequenas cidades, creches, orfanatos, internatos, cursos e locais de assistência a dependentes químicos e refugiados. Hoje, a Comunidade atrai missionários e devotos de Maria do mundo todo, que se sensibilizam com o carisma, ajudando a fraternidade como podem.



Atualmente, a Obra de Maria é uma das comunidades católicas com maior representatividade no mundo e tem como base as grandes atribuições de Maria, mãe de Jesus. Esta, considerada como a maior referência feminina no Catolicismo, mãe de todos, exemplo de fé, amor e devoção. Por sua grandiosidade, Maria também pode ser chamada por diversos títulos, como Virgem Maria ou Santa Maria. Ao todo são mais de mil títulos, distribuídos por cidades distintas do mundo.



Graças ao trabalho dos missionários e união dos fundadores, a Obra de Maria é reconhecida em diversos países, inclusive pelo Vaticano, onde vive o principal representante da Igreja Católica, o Papa Francisco.





