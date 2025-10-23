A- A+

Fé Fundador da Obra de Maria leva comitiva pernambucana à primeira audiência privada com papa Leão XIV O encontro ocorreu nessa quarta-feira (22), no Vaticano

Uma comitiva pernambucana marcou presença na primeira audiência privada com o papa Leão XIV no Vaticano, nessa quarta-feira (22). O grupo que representou o estado foi conduzido pelo fundador da Comunidade Católica Obra de Maria, Gilberto Gomes Barbosa.

O encontro com Leão XIV, que assumiu o pontificado em maio deste ano após a morte do papa Francisco, foi um convite do Núncio Apostólico de Burundi, dom Dieudonné Datonou, que serviu por oito anos como assessor direto do papa Francisco.

Dom Dieudonné é natural do Benim, país da África Ocidental, e tem contato direto com a Obra de Maria. Ele já esteve por 15 dias em São Lourenço da Mata, sede da instituição na Região Metropolitana do Recife (RMR), para celebrar o aniversário da comunidade.

Após a audiência privada, o grupo participou da audiência pública na Praça de São Pedro. Os integrantes da comitiva pernambucana estarão presentes neste domingo (26) durante a celebração de uma missa especial, quando ocorrerá uma ordenação sacerdotal presidida pelo Papa.

Renovação da fé

O fundador da Obra de Maria considera que o contato direto com o papa Leão XIV representa um momento de renovação da fé.

“Estar diante do Santo Padre é sentir o pulsar da Igreja viva. É renovar nossa entrega e compreender que a missão da Obra de Maria ultrapassa fronteiras. Servir é o nosso chamado, e ver o reconhecimento do papa e de tantos irmãos na fé é a certeza de que esse caminho é guiado pelo amor”, afirmou Gilberto.

Depois do encontro, o papa Leão XIV expressou apoio e esperança na missão da comunidade, por meio de boletim divulgado pela Santa Sé.

"Todos sabemos que hoje o mundo precisa dessa esperança; por isso, caminhamos como peregrinos para encontrá-lo e recolocá-lo no centro de nossas vidas e da vida do mundo. Gostaria de agradecer a cada um de vocês pela prontidão e pelo compromisso em ajudar pessoas vulneráveis. Mantenham a esperança em um mundo melhor; estejam certos de que, unidos a Cristo, seus esforços darão frutos e obterão sua recompensa", declarou.

Laços com o continente africano

De acordo com Gilberto Gomes Barbosa, dom Dieudonné, responsável pelo convite à comitiva pernambucana, "tem expressado profunda admiração pelo trabalho da Obra de Maria, especialmente pelas ações desenvolvidas no continente africano". A instituição está presente em 63 países, com mais da metade na África.

Esta atuação no continente africano, com o objetivo de levar uma evangelização marcada pela simplicidade, respeito e dedicação, tem conquistado espaço entre a população.



Recentemente, a Obra de Maria levou o Frei Gilson a Angola e Moçambique, reunindo um público estimado em mais de 30 mil pessoas. Além disso, grandes nomes da Igreja Católica no Brasil têm se unido à missão, fortalecendo laços de solidariedade entre continentes.

Comitiva pernambucana

A comitiva pernambucana incluiu autoridades do estado, como o desembargador Marcelo Russell Wanderley e sua esposa, a desembargadora Valéria Bezerra Pereira Wanderley, que celebraram 40 anos de casamento recebendo uma bênção especial do papa Leão XIV.

A cofundadora da comunidade, Maria Salomé, também participou da audiência, acompanhada de membros da Fraternité Monseigneur Courtney, muitos dos quais integram a Obra de Maria.

Com informações de assessoria

