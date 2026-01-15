A- A+

INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL Obra de Maria e Agro São José se reúnem com o IPA para ampliar agricultura familiar em Pernambuco Encontro envolveu 14 associações e garantiu compromisso para obtenção de perfuração de poços artesianos, tratores e kits de irrigação em mais de 50 municípios

Representantes da Comunidade Católica Obra de Maria e da Agro São José lideraram, na última terça-feira (13), uma reunião estratégica com Miguel Duque, presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), com o intuito de ampliar o apoio à agricultura familiar e às comunidades em situação de vulnerabilidade no estado.

O encontro mobilizou dirigentes de 14 associações que atuam integralmente em mais de 50 municípios pernambucanos, apresentando demandas prioritárias como acesso à água, disponibilização de tratores e kits de irrigação, fundamentais para o aumento da produção agrícola e a geração de renda das famílias assistidas.

Compromisso imediato do IPA

Entre os principais resultados da reunião, o IPA assumiu o compromisso de repassar materiais já adquiridos para pequenos agricultores, que serão distribuídos às populações mais carentes atendidas pelas instituições.

A proposta foi prontamente acolhida pelo presidente Miguel Duque.

Além disso, o gestor se comprometeu a encaminhar oficialmente as solicitações à Casa Civil, por meio do secretário Túlio Vilaça, com a expectativa de que as pautas sejam apresentadas à governadora Raquel Lyra.

Atuação internacional e presença em Pernambuco

As entidades participantes possuem forte atuação nacional e internacional. A Obra de Maria está presente em 64 países, enquanto a Fazenda da Esperança atua em 26.

Em Pernambuco, a Obra de Maria desenvolve projetos em 36 municípios.

Também participaram da reunião representantes de instituições como Boa Nova, Restauração de Caruaru, entre outras organizações que atuam em frentes sociais, agrícolas e de recuperação humana.

Três décadas de impacto social

Com mais de 30 anos de atuação, as entidades envolvidas impactam diretamente populações periféricas e rurais por meio de ações humanitárias, sustentáveis e econômicas como: recuperação de dependentes químicos; incentivo à agricultura familiar; criação de animais; e projetos de geração de renda.

Grande parte dos indivíduos assistidos depende de políticas públicas e parcerias institucionais para melhorar suas condições de vida e garantir dignidade, autonomia e sustentabilidade às suas famílias.

Gilberto Gomes Barbosa, presidente da Obra de Maria — e responsável pela articulação da rede de associações, especialmente na distribuição de alimentos arrecadados na Ceasa, supermercados e indústrias —, foi o idealizador e organizador do encontro.

Próximos passos

O IPA se colocou à disposição para oferecer, além dos materiais, acompanhamento técnico às comunidades beneficiadas.

Ficou agendada uma nova reunião, tanto com a presidência do Instituto quanto com a governadora, para avaliar formas concretas de apoio governamental às iniciativas apresentadas.

