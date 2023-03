A- A+

Obra de Maria Obra de Maria e Canção Nova estreitam relações com o continente africano A missão começou no dia 10 de março e percorreu, até o último sábado (25), territórios de Moçambique, Angola e Zimbábue

Com o intuito de acompanhar de perto serviços humanitários, obras sociais e de evangelização, e de expandir a comunicação com países estrangeiros, representantes das comunidades católicas Obra de Maria e Canção Nova visitaram, ao longo do mês de março, três países africanos.

A missão – que reuniu membros das duas instituições, sacerdotes e missionários – começou no dia 10 de março e percorreu, até o último sábado (25), territórios de Moçambique, Angola e Zimbábue. De acordo com Gilberto Gomes Barbosa, fundador da Obra de Maria, o objetivo maior da visita é a ampliação do alcance da rede Canção Nova.

“A Obra de Maria, junto com a Canção Nova, quer implementar o canal em todos os países de língua portuguesa. A visita serve, ainda, para intensificar essa parceria e ajudar os trabalhos sociais que a Obra de Maria já tem, que são realizados em escolas, internatos e hospitais. Além de implantar uma rede de televisão, queremos expandir essas obras”, comenta Gilberto.

“Com a implantação desses canais, nossos trabalhos sociais vão se tornar mais conhecidos e, com isso, esperamos ampliar o nosso número de missionários. A Canção Nova já começou a dar uma maior visibilidade ao que já é feito pela Obra de Maria”, completa.

A visita ao continente africano, no qual a Obra de Maria atua em 24 países, abarcou, no roteiro, ações de acompanhamento de serviços humanitários apoiados por comunidades vinculadas à Renovação Carismática Católica. Tais ações têm como foco a assistência a comunidades afastadas, com escassez de recursos, ou afetadas por desastres naturais. Uma das localidades visitadas foi a cidade de Dombe, em Moçambique, que tem mais de 40 mil habitantes e foi afetada pelo ciclone Idai em 2019. Em Dombe, as missões apoiam creches, internatos, hospitais de missão e escolas que atendem aproximadamente duas mil pessoas.

Sediada em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, a Comunidade Católica Obra de Maria foi fundada em 1990 e expandiu sua área de atuação para 44 países, sendo 24 na África. “Esse intercâmbio é muito importante. Depois da Nigéria, o Brasil é o maior pais de cor negra, onde existem mais negros; então tem a musica, cultura, religiosidade, tem muita coisa que temos para compartilhar, porque somos muito parecidos, principalmente a região Nordeste”, diz Gilberto Gomes Barbosa.

Além das missões internacionais, a instituição oferece alternativas de moradia, assistência médica, alimentação e cursos profissionalizantes para jovens e adultos em situação de vulnerabilidade. Os recursos que viabilizam a prestação desses serviços humanitários são arrecadados com a organização de peregrinações e eventos beneficentes.

