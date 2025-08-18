A- A+

INCLUSÃO Obra de Maria e Orquestra Criança Cidadã se unem para formar 1ª orquestra da inclusão do Brasil Orquestra integrará o projeto Arena da Inclusão, da Arena Pernambuco, e abrirá oportunidades para crianças, adolescentes e jovens desenvolverem seus talentos musicais

Através de uma parceria entre a Comunidade Católica Obra de Maria e a Orquestra Criança Cidadã, a Arena da Inclusão, projeto da Arena Pernambuco voltado para pessoas com deficiência, ganhará um núcleo musical. Dedicado à formação de uma orquestra inclusiva, o projeto abrirá oportunidades para crianças, adolescentes e jovens desenvolverem seus talentos musicais e promoverem a integração por meio da arte.

A novidade será oficializada no dia 23 de agosto, com a assinatura de uma carta de intenção que consolida o compromisso das instituições. O documento é fundamental para estabelecer de maneira clara os objetivos, responsabilidades e o alinhamento entre as partes envolvidas. Garantindo transparência para o desenvolvimento sustentável da Arena da Inclusão.



Gilberto Gomes Barbosa, fundador da Obra de Maria, ressaltou a importância do projeto:

“Unir música, fé e inclusão é plantar sementes de esperança no coração de cada participante. Queremos dar oportunidade para essas crianças e suas famílias, mostrando que todos têm um lugar e um papel importante na sociedade”.

O idealizador da Orquestra Criança Cidadã, João Targino, também destacou a importância da ação:

“Formar uma Orquestra da Inclusão Criança Cidadã é revelar a unidade na diversidade, por meio da reunião desses nossos irmãos especiais, que terão os seus talentos buscados e trabalhados. Esse é mais um desafio que venceremos juntos!”.

A missionária Michele Collins, diretora-presidente da Arena Pernambuco, destacou que o projeto vai muito além da música, sendo também um instrumento de desenvolvimento, especialmente para pessoas no espectro autista, com síndrome de Down e outras neurodivergências.

“A música é uma ferramenta poderosa de inclusão, disciplina e transformação de vidas. A musicoterapia é uma ferramenta importantíssima no desenvolvimento das pessoas, principalmente no espectro autista, com síndrome de Down e demais deficiências. Esse núcleo vai permitir que crianças e jovens, independente da condição, descubram seu potencial e encontrem na arte um caminho de expressão e pertencimento”.



Obra de Maria

A Comunidade Católica Obra de Maria, fundada há 35 anos por Gilberto Barbosa e Maria Salomé, é fruto de um chamado à evangelização na Renovação Carismática Católica. Com sede em São Lourenço da Mata, Pernambuco, a comunidade está presente em 65 países, mantendo viva a missão de anunciar o Evangelho por meio de diversas frentes de atuação.

A comunidade atua em ações como missões de evangelização, projetos sociais voltados para populações vulneráveis, formação cristã e acompanhamento espiritual. Uma das frentes mais conhecidas da Obra de Maria são as peregrinações com propósito espiritual, levando milhares de fiéis a destinos religiosos como Terra Santa, Fátima, Lourdes, e outros santuários de fé ao redor do mundo.

Criança Cidadã

O projeto de inclusão social é composto por mais de 400 crianças e adolescentes, com idades entre 6 e 21 anos, que encontram na música o resgate social adequado, com oportunidades para estudar e desenvolver habilidades.

Cerca de 250 desses músicos saíram da comunidade de Coque, na Zona Sul do Recife, 120 de Ipojuca, no litoral sul do estado, e 30 são de Igarassu, no litoral norte.

Nos centros de ensino do projeto, os alunos têm acesso a aulas de instrumentos de cordas, sopros, ou percussão, com inserção também nas teorias e percepção musical, solfejo, flauta doce e canto coral.

Além disso, realizam as três refeições do dia nos locais e contam com o apoio pedagógico, a inclusão digital, atendimentos psicológico, médico e com odontologista, administrados por órgãos governamentais e empresas privadas.

