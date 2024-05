A- A+

RIO GRANDE DO SUL Obra de Maria inicia campanha de doação para levar água mineral às vítimas das enchentes no RS Comunidade, que já conseguiu a doação de 145 mil litros de água mineral, está em busca de ajuda para arcar com os custos do transporte

aA Comunidade Obra de Maria iniciou uma campanha de arrecadação que tem como objetivo levar água mineral para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

Missionários e voluntários de casas de missão de todos os países, assim como os que atuam nas paróquias, estão se mobilizando para conseguir recursos financeiros, através de doações, para enviar 145 mil litros de água em prol das vítimas da tragédia que já soma 148 óbitos, 124 desaparecidos e 806 feridos.

“Não podemos deixar os nossos irmãos desassistidos num momento como esse de total devastação, um verdadeiro cenário de guerra”, afirmou Gilberto Barbosa, fundador da comunidade.

De acordo com Gilberto, a Obra de Maria já conseguiu, através de doações, os 145 mil litros de água mineral. O transporte foi negociado a preço de custo com uma transportadora, e será feito com dez carretas. No entanto, cada uma das dez carretas custa R$ 4 mil. É para arcar com os custos do pagamento deste frete que a comunidade está em busca de novas doações.



A carga sairá da sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, para as cidades atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

As doações podem ser feitas através do Pix da Obra de Maria (00.303.435-0001/05 - CNPJ) ou por transferência para a conta corrente do Banco do Brasil, em nome da instituição: agência 3613-7 e conta corrente 6396-7.



Donativos

Segundo o fundador da Comunidade, a urgência neste momento é por doações de água. Mas Gilberto adianta, também, que está analisando a logística de envio junto a companhia aérea Azul a fim de que os missionários também se mobilizem para arrecadar roupas, colchões, material de limpeza e higiene e alimentos não perecíveis.



“O momento é triste, doloroso. Vamos colaborar e convidarmos todos para participar dessa corrente de solidariedade. Afinal, Deus ama a quem doa com alegria, e as bênçãos de quem doa serão grandes”, finaliza.

Obra de Maria

A Comunidade Católica Obra de Maria, com sede na cidade de São Lourenço da Mata, no Grande Recife, tem como missão levar os ensinamentos da Virgem Maria para o mundo. Dentre os ensinamentos, estão a caridade e a solidariedade como princípios básicos de trabalho e convivência.

Com mais de 5 mil voluntários e missionários, a Comunidade, iniciada no ano de 1990, se expandiu pelos continentes e, hoje, está localizada através de seus representantes em 46 países, sendo 24 deles na África.

Fundada por Gilberto Gomes Barbosa e Maria Salomé, a Obra de Maria começou com sete jovens, atuando com ações evangelizadoras e também com obras sociais. Com a construção de creches, escolas, internatos, hospitais e centros de reabilitação, foi reconhecida pelo Vaticano e a maior autoridade católica, o Papa.

A arrecadação para manter os projetos sociais vem da organização de eventos e projetos, como o 12º Congresso Internacional de Pentecostes, que terá a renda revertida em ajuda para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, promovendo não só sua reintegração, mas também a sua dignidade perante a sociedade.

