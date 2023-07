A- A+

Viagem Obra de Maria leva 1.800 fiéis para para a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa Cerca de 700 pessoas saem do Recife com destino a Portugal e outros países da Europa

Cerca de 1.800 fiéis embarcam para conhecer os Santuários Marianos na Europa, com viagens organizadas pela Comunidade Obra de Maria através de agência parceira.

Turistas do Recife, Fortaleza, Natal, São Paulo e Brasília saem, em agosto, com destino a roteiros que incluem visitas a Portugal, Itália, Espanha e França, com participação na Jornada Mundial da Juventude 2023, que será realizada em Lisboa, em Portugal.

A Jornada Mundial da Juventude acontece dos dias 1 a 6 de agosto e tem como tema “Maria levantou-se e partiu apressadamente.” (Lc 1, 39). Com a presença do papa, a celebração conta com uma programação de atividades religiosas para integrar toda a comunidade católica, como missas, terços, vigília e via-Sacra.

Andressa Anjos, de 19 anos, embarca com a Obra de Maria para viver, pela primeira vez, a Jornada Mundial da Juventude, e está com expectativas altas para a viagem, “Estou muito ansiosa para ver jovens como eu, que tem a fé católica, e ir para Lisboa, onde tem a aparição de Nossa Senhora de Fátima, para mim, vai ser uma experiência maravilhosa, pois sou devota dela”, disse.

Andressa dos Anjos | Foto: Cortesia

Os locais a serem visitados fora da programação da JMJ variam de acordo com cada grupo. Os fiéis vão conhecer os Santuários Marianos, que são destinos sagrados, onde os peregrinos encontram um espaço propício para a oração, reflexão e ampliação do conhecimento eclesiástico.

Em Portugal, os fiéis passarão pelos locais relacionados às aparições de Nossa Senhora em 1917, como a casa dos pastorinhos Lúcia, Jacinta e Francisco, e Valinhos, na cidade de Fátima. Na Espanha, além da capital Madri, os fiéis passarão pela cidade de Salamanca, especialmente pelas Catedrais Nova e Velha, monumentos arquitetônicos que impressionam com suas pinturas religiosas.

Na passagem pela Itália, os peregrinos conhecerão as cidades católicas de Assis, cidade que foi lar de São Francisco de Assis e de Santa Clara e onde estão localizadas suas respectivas basílicas, e Roma, percorrendo o Coliseu, a Basílica de São Pedro e as Basílicas Patriarcais de Santa Maria Maior e São João de Latrão.

Já na França, o destino é a cidade de Lourdes, onde participam de missas, terços e procissão luminosa no Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, além de uma breve visita a Paris, passando por destinos turísticos como o Arco do Triunfo, Torre Eiffel e a Capela da Medalha Milagrosa.

Wellington Costa tem 40 anos de idade, é missionário da Obra de Maria há mais de 20 anos, guia turístico pela Obra de Maria Peregrinações, e, para ele, essa viagem é uma oportunidade de reforçar o compromisso com a fé: “A sustentabilidade da fé, que vislumbramos nos corações de nossa juventude, não se reduz a sentimentos vagos, ao sentimentalismo ou a palavras vazias. Pelo contrário, ela é um saudável compromisso de santidade”, disse.

Wellington Costa | Foto: Cortesia

Jornada Mundial da Juventude

A Jornada Mundial da Juventude reúne milhares de pessoas a cada dois, três ou quatro anos. A primeira edição foi idealizada pelo papa João Paulo II, na cidade de Roma, em 1986, quando cerca de 300 mil peregrinos se juntaram para a celebração, nas igrejas da cidade.

O papa escolhe qual cidade realizará a acolhida e também o tema da festividade. Nos anos em que não há o grande encontro, cada cidade celebra no Domingo de Ramos, nas dioceses locais.

A edição de 2023 acontece em Lisboa, e a escolha da cidade foi realizada pelo papa Francisco em 2019. A celebração inicia na terça-feira, dia 1 de agosto, com acolhimento aos peregrinos, missa de abertura e o início do Festival da Juventude.

O papa Francisco chega na viagem apostólica na quarta-feira, dia 2, com cerimônia de boas-vindas no Palácio Nacional de Belém, realizando uma visita ao Presidente de Portugal e autoridades. No terceiro dia de celebração, o Santo Padre realiza uma visita às universidades e encontra-se com os fieis da Jornada.

Na sexta-feira, o Santo Padre lidera a Via-Sacra e, no sábado, a Vigília no Campo da Graça. A festividade se encerra no domingo, 6 de agosto, com a Missa do Envio, ministrada pelo papa, que também encontra os voluntários da JMJ e os fieis participam da cerimônia de despedida e do Festival da Juventude.

Obra de Maria

A Comunidade Católica Obra de Maria está presente em 44 países, sendo 24 deles na África, e tem mais de 5 mil missionários. A comunidade, que já atua há 33 anos, arrecada fundos para custear a assistência hospitalar, educacional e espiritual oferecidas a famílias desfavorecidas, através da organização de eventos e peregrinações ao longo do ano.

A comunidade foi fundada por Gilberto Barbosa e cofundada por Maria Salomé, em Pernambuco, onde mantém no município de São Lourenço da Mata.

Atualmente, o trabalho da Obra de Maria tem relevância e reconhecimento até mesmo do Vaticano e do papa Francisco, tornando-se uma das comunidades católicas com maior representatividade no mundo. A atuação consiste em atividades de evangelização, construção e manutenção de creches, hospitais, escolas e internatos ao redor do mundo.

