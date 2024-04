Obra de Maria promove Pentecostes da Paz em Assis, na Itália, entre os dias 17 e 19 de maio

A- A+

A Comunidade Obra de Maria vai realizar a 12ª edição do Congresso Internacional de Pentecostes da Paz entre os dias 17 e 19 de maio na cidade de Assis, na Itália. O fundador do empreendimento social, Gilberto Barbosa, participou de entrevista na Rádio Folha FM 96,7 nesta terça-feira (23) e deu detalhes da programação do evento.

O Pentecostes da Paz acontece tradicionalmente na Terra Santa em Belém e Jerusalém, cidades sagradas que são responsáveis por 80% das peregrinações religiosas da Obra de Maria no mundo. A mudança de local foi ocasionada pelo conflito entre Hamas e Israel.

“É uma pena a gente ter que mudar um evento tão importante de celebração religiosa em Jerusalém. Tivemos que transferir por questões dos conflitos que começaram em outubro do ano passado”, analisou Gilberto Barbosa.

A organização da Obra de Maria tem uma expectativa de reunir cerca de 1.500 lideranças religiosas católicas do Brasil e do Mundo em Assis. O grupo já está fechado e não é possível tentar participar em 2024, mas quem tiver interesse vai poder acompanhar através da transmissão do youtube no canal “Comunidade Obra de Maria”.

De acordo com Gilberto, esse momento é de celebração pela promessa cumprida de Jesus. “Pentecostes é uma celebração religiosa. Jesus, depois que ressuscitou, prometeu que depois voltaria ressuscitado. Pentecostes é a promessa cumprida, quando Jesus vem e aparece no meio do povo para celebrar essa festa.”

O congresso contará nesta edição com a participação de grandes lideranças católicas, como Frei Gilson e Irmã Kelly Patrícia, e de padres-cantores, como Reginaldo Manzotti e Fábio de Melo. Além das atividades no congresso, os participantes terão a oportunidade de realizar um tour pelas cidades italianas de Assis, Cássia, San Giovanni Rotondo (Terra de Padre Pio), Lanciano e Rivotorto.

Assis é uma cidade pequena de aproximadamente 30 mil habitantes, berço de São Francisco de Assis - considerada um dos principais nomes para os católicos.



“A ideia de ir para Assis é a questão da paz. São Francisco era um santo conhecido pela paz. Pensamos em ir até esse local para rezar pela paz. Nunca no mundo se falou tanto de paz em conferências da ONU e outros eventos. Nossa forma cristã de buscar a paz é entregar a Deus e rezar para que as pessoas coloquem suas armas no chão”, explicou o fundador da Obra de Maria.



Confira a programação completa do Pentecostes da Paz 2024:

SÁBADO – 18/05

09:00 – Animação e Oração

09:30 – Pregação: (Frei Josué)

10:30 – Intervalo

11:00 – Animação e Oração

11:30 – Pregação: (Frei Hayden Williams)

12:30 – Almoço

14:00 – Animação e Oração (Ministério Canção Nova)

14:30 – Momento de Testemunho: Pe Gianni Castorani

14:45 – Pregação: (Prado Flores)

15:45– Momento de Oração (Padre Bruno e Ministério da Canção Nova)

16:00 – Pregação (Patti Mansfield)

17:15 - Momento de Adoração (Frei Gilson, Irmã Kelly Patrícia, Frei Josué e outros líderes)

18:30 – Intervalo

19:00 – Santa Missa na Igreja de São Francisco (Padre Reginaldo Manzzoti)

20:30 – Jantar no Hotel

DOMINGO – 19/05

09:00 – Animação e Oração (Padre Bruno e Ministério Canção Nova)

10:00 – Pregação (Frei Gilson)

11:15 – Intervalo

11:45 – Pregação (Pe. Fábio de Melo)

12:45 – Almoço.

14:45 – Oração e Animação (Padre Bruno e Ministério da Canção Nova)

15:00 – Santa Missa (Pe Wagner Ferreira - Canção Nova)

16:30 – Intervalo

18:00 – Jantar

19:20 - Início da Celebração da Paz (Ministério de Música Canção Nova)

20:10 – Irmã Kelly Patrícia

21:00 – Pe Reginaldo Manzotti

21:50 – Pe Fábio de Melo

22:40 – Frei Gilson

23:30 - Término (Momentos Finais)



Obra de Maria

A Comunidade Católica Obra de Maria teve início em 1990 e tem como principais objetivos a caridade e a solidariedade como princípios básicos de trabalho e convivência. Sua sede está localizada em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife. A organização conta com mais de 5 mil voluntários e missionários e tem presença em 46 países em diversos continentes.

A arrecadação para manter os projetos sociais vem da organização de eventos e projetos, como o Congresso Internacional de Pentecostes, que tem sua renda revertida para ajudar as pessoas em situação de maior vulnerabilidade, promovendo não só sua reintegração, mas também a sua dignidade perante a sociedade. O perfil no instagram para acompanhar é (@obrademariaoficial).



