Obra de Maria: Roma recebe o 13º Congresso Internacional de Pentecostes

A Comunidade Católica Obra de Maria realiza, de 6 a 8 de junho de 2025, o 13º Congresso Internacional de Pentecostes, com o tema “Pentecostes da Esperança”, na Basílica de Sant'andrea della Valle, em Roma. O encontro reunirá peregrinos do mundo inteiro.

O congresso tem em sua programação presenças confirmadas de grandes nomes da música católica como Padre Reginaldo Manzotti, Irmã Kelly Patrícia e o Instituto Hesed, Padre Fábio de Melo, Eliana Ribeiro e Dunga, além de pregadores conhecidos mundialmente como Patti Mansfield, Prado Flores, Ironi Spuldaro, Frei Hayden Williams e membros da Família Canção Nova.

A programação inclui momentos de oração, pregações, testemunhos e celebrações da Santa Missa, com transmissão pelo canal do YouTube Obra de Maria Oficial.

"Pentecostes é o tempo da descida do Espírito Santo sobre nós. Roma, como coração da Igreja, será o palco ideal para reacender a esperança no mundo inteiro", afirma Gilberto Gomes Barbosa, fundador da Obra de Maria, sediada em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).