Peregrinação Obra de Maria acolhe jovens peregrinos que tiveram viagem a Roma cancelada; veja como ajudar O grupo se preparou para participar do Jubileu da Juventude, mas a agência de turismo religioso não efetivou a compra das passagens, hospedagens e inscrições no evento

A comunidade Obra de Maria acolheu jovens que tiveram suas viagens canceladas por uma agência de turismo religioso.

O grupo se preparou para participar do Jubileu da Juventude, encontro com o papa que acontece em Roma, na Itália, no fim julho.

Os peregrinos descobriram, no início deste mês, que passagens, hospedagens e inscrições no evento não haviam sido efetivadas pela agência Kairós Viagens e Peregrinações, que fica em Franca-SP.

Os jovens afetados fazem parte de grupos de Brasília, Rondônia, Manaus e Orlândia. Ao todo, cerca de 151 pessoas foram lesadas.

Apoio

A agência de peregrinações da Obra de Maria, que este ano organiza a participação de mais de 900 jovens no evento, decidiu acolher parte dos afetados em Brasília, Manaus e Porto Velho.

“Soubemos do ocorrido, quando missionários da nossa filial da Obra de Maria em Brasília, conversaram com um grupo de jovens pedindo ajuda”, iniciou Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria.

“Organizamos grupos para a Jornada Mundial da Juventude há mais de 25 anos. Temos experiência, principalmente quando é em Roma, onde trabalhamos há 35 anos com turismo religioso. Com o conhecimento que temos, conseguimos um preço especial, menos da metade do que eles pagaram, atendendo ao que eles precisam, e com segurança”, completou Gilberto Barbosa.

Os jovens estavam se organizando para a viagem há dois anos, arrecadando recursos por meio de rifas, bazares, vendas de doces e doações.

Por se tratar de um jubileu, que ocorre a cada 25 anos, a expectativa era ainda maior.

Segundo Gilberto Barbosa, a Obra de Maria está em contato com parceiros e conseguiu viabilizar hospedagem e passagens com valor simbólico, em torno de R$ 8 mil, abaixo dos cerca de R$18 mil investidos por cada peregrino na viagem.

Apesar da Kairós Viagens e Peregrinações ter prometido um plano de ressarcimento e sido notificada pelo Procon-SP, muitos jovens não têm condições de arcar com novos custos no curto prazo para participar a tempo do Jubileu.

Coordenador do grupo de peregrinos das Paróquias Nossa Senhora de Fátima e Nossa Senhora do Carmo, em Taguatinga do Sul-DF, Luiz Alexandre explicou que são 28 pessoas da paróquia que vão fazer a viagem.

“Somos muito gratos pela ajuda que a Obra de Maria está nos dando para conseguir passagens aéreas e hospedagens a preço de custo junto aos fornecedores”, afirmou.

Das 28 pessoas, sete delas compraram passagens aéreas através de milhas e de uma promoção no final de semana, precisando apenas da hospedagem.

Os demais, 21 pessoas, estão se mobilizando com campanhas de arrecadação através da internet e vendendo doces para conseguir os recursos.

Quem desejar colaborar com o grupo pode contribuir por meio da chave Pix: [email protected] ou pela vaquinha online: https://www.vakinha.com.br/5603460

O que diz a agência?

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a agência Kairós Viagens e Peregrinações, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Na última quarta-feira (9), a empresa publicou em suas redes sociais que "está com as atividades suspensas", sem fornecer mais detalhes.

