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Novo PAC Governo de Pernambuco inicia obra de requalificação da Igreja Nossa Senhora do Monte, em Olinda Intervenção faz parte de ações da gestão estadual no Sítio Histórico e utiliza recursos do Novo PAC

O Governo do Estado, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), dá início às obras de restauração e requalificação da Igreja Nossa Senhora do Monte, em Olinda.

A intervenção conta com investimento de R$ 3.150.000, com recursos federais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo PAC, e visa reafirmar o compromisso da gestão estadual com a salvaguarda de bens culturais em um dos mais importantes sítios históricos do país, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco.



Entenda o que será feito

A obra prevê além da recuperação estrutural do templo, a requalificação do largo no entorno. O prazo total de execução é de 15 meses, com a primeira etapa , correspondente à entrega da igreja, prevista para o mês de julho.

No interior do templo, serão realizadas intervenções na coberta da capela-mor e da nave, enquanto, no adro, estão previstos o restauro do piso em tijoleiras, a requalificação da mureta histórica, a implantação de rampas de acessibilidade e a pintura da fachada principal.



A obra também contempla serviços de recuperação da coberta, atualmente comprometida, condição que levou à interdição do espaço.

As ações incluem ainda o embutimento das redes aéreas, a construção de muro de arrimo em pedra rachão, melhorias na iluminação e a proteção da borda da encosta, assegurando maior estabilidade e segurança à área.

Paralelamente, será realizada a requalificação do largo em frente à igreja, com implantação de quadra, brinquedos infantis, mobiliário urbano, paisagismo, áreas de convivência e lazer, além de soluções de acessibilidade, iluminação e estacionamento.



Investimentos no Sítio Histórico de Olinda

A intervenção integra um conjunto mais amplo de investimentos na Cidade Alta, onde o Governo de Pernambuco também executa obras de restauração e requalificação no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), no Mosteiro de São Bento e na Igreja de São Pedro Mártir de Verona — estas duas últimas também com recursos do Novo PAC e com entrega ainda no primeiro semestre.

Saiba mais sobre a Igreja Nossa Senhora do Monte

Erguida em 1535 por ordem de Duarte Coelho, fundador da capitania de Pernambuco, a Igreja de Nossa Senhora do Monte é considerada a mais antiga edificação religiosa de Olinda e uma das primeiras do Brasil.

Acredita-se que a Igreja Nossa Senhora do Monte tenha escapado do incêndio provocado pelos holandeses no século 17 | Foto: Governo de Pernambuco/ Divulgação

O conjunto abriga também o convento das monjas beneditinas, reforçando sua importância histórica, religiosa e cultural. Ao longo dos séculos, o templo preservou características arquitetônicas singelas, com fachada sóbria e interior marcado por um altar-mor em madeira que remete à origem da devoção.



Situada em um dos pontos mais elevados da cidade, a igreja também se destaca pela permanência histórica: acredita-se que tenha escapado do incêndio provocado pelos holandeses no século 17, mantendo-se como testemunho direto das primeiras ocupações da então vila.



*Com informações da assessoria

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