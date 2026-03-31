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Novo PAC

Governo de Pernambuco inicia obra de requalificação da Igreja Nossa Senhora do Monte, em Olinda

Intervenção faz parte de ações da gestão estadual no Sítio Histórico e utiliza recursos do Novo PAC

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A intervenção na Igreja Nossa Senhora do Monte integra um conjunto mais amplo de investimentos na Cidade AltaA intervenção na Igreja Nossa Senhora do Monte integra um conjunto mais amplo de investimentos na Cidade Alta - Foto: Governo de Pernambuco/ Divulgação

O Governo do Estado, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), dá início às obras de restauração e requalificação da Igreja Nossa Senhora do Monte, em Olinda.

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A intervenção conta com investimento de R$ 3.150.000, com recursos federais do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), por meio do Novo PAC, e visa reafirmar o compromisso da gestão estadual com a salvaguarda de bens culturais em um dos mais importantes sítios históricos do país, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco.

Entenda o que será feito
A obra prevê além da recuperação estrutural do templo, a requalificação do largo no entorno. O prazo total de execução é de 15 meses, com a primeira etapa , correspondente à entrega da igreja, prevista para o mês de julho.

No interior do templo, serão realizadas intervenções na coberta da capela-mor e da nave, enquanto, no adro, estão previstos o restauro do piso em tijoleiras, a requalificação da mureta histórica, a implantação de rampas de acessibilidade e a pintura da fachada principal.

A obra também contempla serviços de recuperação da coberta, atualmente comprometida, condição que levou à interdição do espaço.

As ações incluem ainda o embutimento das redes aéreas, a construção de muro de arrimo em pedra rachão, melhorias na iluminação e a proteção da borda da encosta, assegurando maior estabilidade e segurança à área.

Paralelamente, será realizada a requalificação do largo em frente à igreja, com implantação de quadra, brinquedos infantis, mobiliário urbano, paisagismo, áreas de convivência e lazer, além de soluções de acessibilidade, iluminação e estacionamento.

Investimentos no Sítio Histórico de Olinda
A intervenção integra um conjunto mais amplo de investimentos na Cidade Alta, onde o Governo de Pernambuco também executa obras de restauração e requalificação no Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), no Mosteiro de São Bento e na Igreja de São Pedro Mártir de Verona — estas duas últimas também com recursos do Novo PAC e com entrega ainda no primeiro semestre.

Saiba mais sobre a Igreja Nossa Senhora do Monte
Erguida em 1535 por ordem de Duarte Coelho, fundador da capitania de Pernambuco, a Igreja de Nossa Senhora do Monte é considerada a mais antiga edificação religiosa de Olinda e uma das primeiras do Brasil.

Governo de Pernambuco inicia obra de requalificação da Igreja Nossa Senhora do Monte, em OlindaAcredita-se que a Igreja Nossa Senhora do Monte tenha escapado do incêndio provocado pelos holandeses no século 17 | Foto: Governo de Pernambuco/ Divulgação

O conjunto abriga também o convento das monjas beneditinas, reforçando sua importância histórica, religiosa e cultural. Ao longo dos séculos, o templo preservou características arquitetônicas singelas, com fachada sóbria e interior marcado por um altar-mor em madeira que remete à origem da devoção.

Situada em um dos pontos mais elevados da cidade, a igreja também se destaca pela permanência histórica: acredita-se que tenha escapado do incêndio provocado pelos holandeses no século 17, mantendo-se como testemunho direto das primeiras ocupações da então vila. 


*Com informações da assessoria

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