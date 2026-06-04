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Camaragibe Obra de requalificação interdita trecho de 220 metros do Ramal da Arena a partir de sexta-feira (5) Previsão é que o serviço da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH) seja executado em 50 dias

Um trecho de 220 metros do Ramal da Arena será interditado, a partir desta sexta-feira (5), às 13h, para obras que incluem a execução dos serviços de construção do sistema de drenagem, terraplanagem e pavimentação asfáltica da via. A previsão é que o serviço seja executado em 50 dias.

A área interditada fica entre o Viaduto 2 e a Avenida Belmino Correia, em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife, dentro da obra de requalificação conduzida pelo Governo de Pernambuco no entorno da Arena de Pernambuco, com investimento de R$ 35 milhões.

“O acesso de pedestres ao trecho não será afetado, uma vez que as calçadas continuarão disponíveis. Em relação ao Terminal Integrado Camaragibe Provisório, também não haverá alterações no acesso nem nas linhas que operam no local”, explica Ana Carolina Cavalcanti, superintendente de Obras de Mobilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SEDUH).

O acesso automobilístico deve ser feito por meio das rotas alternativas. Os veículos de pequeno porte devem seguir pelo Ramal da Arena, passando o ponto de interdição e continuando pela Rua Thomás Ferreira e pela Avenida Portugal, em direção a Camaragibe e ao Recife.

Os veículos de pequeno e grande porte devem seguir pela Avenida Belmino Correia, em direção à capital pernambucana ou até o município São Lourenço da Mata.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte, duas linhas de ônibus serão afetadas pela interdição.



A linha 2476 - Santa Mônica/TI Camaragibe sofrerá alteração no percurso e a 2456 - Viana/TI Camaragibe será atendida através da 2459 - TI Cosme e Damião/TI Caxangá.

Enquanto as obras estiverem em andamento, a linha 2459 terá dois itinerários, com ponto de retorno no centro de Camaragibe. Os usuários devem ficar atentos ao letreiro indicativo.

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