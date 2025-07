A- A+

Os motoristas que trafegam pela Avenida Cais do Apolo, sentido Bairro do Recife, na região central da capital pernambucana, enfrentam trânsito congestionado, em frente à sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-5), na manhã desta segunda-feira (7).



O congestionamento também reverbera por outras vias, como as avenidas Norte e Cruz Cabugá, no bairro de Santo Amaro.

Trabalhadores atuam no local desde o último sábado (5) para trocar uma tubulação PEAD, que tem 5,70 metros de comprimento e 60 centímetros de diâmetro. O material serve para escoamento de água pluvial e estava danificado. A tubulação atende a Rua Primavera e já estava causando afundamento das calçadas.

Segundo os trabalhadores envolvidos no serviço, a obra visa, além da substituição dessa tubulação, à troca da placa de concreto e de pavimentação.

O tempo de maturação, apenas do lado interditado, é de uma semana, a depender das condições mteorológicas.



Após a restauração completa, o outro lado da avenida também será interditado para a realização do mesmo serviço - o serviço completo tem previsão de duração de duas semanas.

Estão envolvidos no reparo 11 homens, das empresas Guerra e Novatec.

