Obras

Obra de trecho final do Ramal da Arena é iniciada em Camaragibe

Projeto contempla uma área de aproximadamente 30 mil m² e tem o prazo de execução de 12 meses

Obra do Ramal da Arena tem trecho final iniciadoObra do Ramal da Arena tem trecho final iniciado - Foto: Arthur Mota/Seduh

A obra do Eixo 5.000 do Ramal da Arena foi retomada pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A intervenção possibilitará a implantação do acesso à primeira rotatória do viaduto que liga ao Terminal Integrado Cosme Damião, em São Lourenço da Mata, também na RMR.

Contemplando uma área de aproximadamente 30 mil m², a intervenção, que é a última fase do projeto de alargamento da via, tem o prazo de execução de 12 meses, com investimento de R$ 15.399.979,48.

Estão previstas no projeto ainda a sinalização de todo o Ramal da Arena e da instalação de postes de iluminação pública.

A intervenção visa melhorar a mobilidade urbana, com faixa exclusiva para o BRT, facilitando o deslocamento entre os bairros e promovendo maior integração entre os municípios de São Lourenço e Camaragibe.

Além disso, a intervenção servirá para facilitar o acesso à Arena de Pernambuco nos dias de grandes eventos, reduzindo o tempo gasto nas viagens do público e amenizando os engarrafamentos nas rodovias federais na saída do Recife.

“Esta etapa inclui serviços de requalificação das calçadas e da ciclovia no trecho do Ramal Interno” detalha o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh, Francisco Sena. 

Com a execução do Eixo 5.000, as obras do Ramal da Arena avançam para a conclusão.

Confira as etapas previstas para o projeto:

A obra também atua para mitigar riscos à segurança da população, reduzindo pontos de alagamento, aumentando a visibilidade, melhorando as condições de circulação e contribuindo para a valorização urbana e social das áreas beneficiadas.

Como parte das melhorias, serão pavimentadas as vias de conexão entre o ramal e as ruas laterais, garantindo que toda a comunidade do entorno esteja plenamente integrada a esse importante equipamento de mobilidade urbana. 

