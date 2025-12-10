A- A+

Obras Obra de trecho final do Ramal da Arena é iniciada em Camaragibe Projeto contempla uma área de aproximadamente 30 mil m² e tem o prazo de execução de 12 meses

A obra do Eixo 5.000 do Ramal da Arena foi retomada pelo governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



A intervenção possibilitará a implantação do acesso à primeira rotatória do viaduto que liga ao Terminal Integrado Cosme Damião, em São Lourenço da Mata, também na RMR.

Contemplando uma área de aproximadamente 30 mil m², a intervenção, que é a última fase do projeto de alargamento da via, tem o prazo de execução de 12 meses, com investimento de R$ 15.399.979,48.

Estão previstas no projeto ainda a sinalização de todo o Ramal da Arena e da instalação de postes de iluminação pública.

A intervenção visa melhorar a mobilidade urbana, com faixa exclusiva para o BRT, facilitando o deslocamento entre os bairros e promovendo maior integração entre os municípios de São Lourenço e Camaragibe.

Além disso, a intervenção servirá para facilitar o acesso à Arena de Pernambuco nos dias de grandes eventos, reduzindo o tempo gasto nas viagens do público e amenizando os engarrafamentos nas rodovias federais na saída do Recife.

“Esta etapa inclui serviços de requalificação das calçadas e da ciclovia no trecho do Ramal Interno” detalha o secretário executivo de Desenvolvimento Urbano da Seduh, Francisco Sena.

Com a execução do Eixo 5.000, as obras do Ramal da Arena avançam para a conclusão.



Confira as etapas previstas para o projeto:

Requalificação de trechos de pavimentos deteriorados;

Recuperação e requalificação de calçadas e ciclovias;

Execução de pavimentação e sistemas de drenagem;

Implantação de sinalização viária e iluminação pública;

Construção de uma nova alça de acesso que ligará o Ramal da Arena ao Terminal Integrado de Cosme e Damião, ampliando a conectividade do sistema de transporte público.

A obra também atua para mitigar riscos à segurança da população, reduzindo pontos de alagamento, aumentando a visibilidade, melhorando as condições de circulação e contribuindo para a valorização urbana e social das áreas beneficiadas.

Como parte das melhorias, serão pavimentadas as vias de conexão entre o ramal e as ruas laterais, garantindo que toda a comunidade do entorno esteja plenamente integrada a esse importante equipamento de mobilidade urbana.

