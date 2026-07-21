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abastecimento de água Obra em Tapacurá afeta abastecimento de água para 800 mil pessoas na RMR a partir desta quarta (22) Devem ser afetadas mais de 130 localidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe

Uma intervenção no Sistema Tapacurá vai suspender o abastecimento de água em mais de 130 localidades do Recife e de Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe, na Região Metropolitana, a partir das 6h desta quarta-feira (22) [confira lista completa no final do texto].

Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), responsável pelo serviço previsto para ser finalizado às 6h do sábado (25), mais de 800 mil pessoas devem ser impactadas.

Durante a parada programada, serão realizados a interligação de novas adutoras, intervenções na estação de tratamento, instalação de novos equipamentos eletromecânicos e a realização de manutenções preventivas e corretivas no sistema para redução de desperdícios.

Na prática, haverá a modernização da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Tapacurá, que será interligada à Adutora de Viana, ampliando o abastecimento para Camaragibe.



Além disso, outra interligação para os morros do Recife busca expandir a distribuição de água na Zona Norte da capital. O investimento total é superior a R$ 100 milhões.

Ganho estimado de 200 litros por segundo na capacidade do Sistema Tapacurá, segurança operacional e melhoria na qualidade da água distribuída também fazem parte do plano.

De acordo com a Compesa, após a conclusão dos serviços, o abastecimento será retomado de forma gradativa, seguindo o calendário de cada área, que pode ser consultado no site da companhia.

Confira as áreas afetadas pela parada programada



Recife

Aflitos, Afogados, Alto do Mandú, Alto José Bonifácio (parte), Alto José do Pinho, Alto Santa Isabel, Apipucos, Areias, Bairro do Recife, Barro, Boa Viagem, Boa Vista, Bomba Grande, Bongi, Brasília Teimosa, Brasilit, Cabanga, Caçote, Casa Amarela, Casa Forte, Caxangá, Cidade Universitária, Coelhos, Coqueiral, Cordeiro, Curado, Derby, Detran, Dois Irmãos, Engenho do Meio, Encruzilhada, Espinheiro, Estância, Graças, Ilha do Leite, Ilha do Retiro, Ilha Joana Bezerra, Imbiribeira, Iputinga, Ipsep, Jaqueira, Jardim Petrópolis, Jardim São Paulo, Jiquiá, Loteamento Nova Morada, Loteamento Novo Caxangá, Macaxeira, Madalena, Mangabeira, Mangueira, Monsenhor Fabrício, Monteiro, Morro da Conceição (parte), Mustardinha, Nova Descoberta (parte), Nova Morada Sítio dos Pintos, Paissandu, Parnamirim, Pina, Poço da Panela, Prado, Roda de Fogo, Rosarinho, San Martin, Sancho, Santana, Santo Amaro, Santo Antônio, São José, Setúbal, Sítio São Brás, Soledade, Torre, Torrões, Totó, UR-7, Várzea, Vasco da Gama (parte) e Zumbi.



Jaboatão dos Guararapes

Bulhões, Cascata, Cavaleiro, Centro, Curado, Dois Carneiros, Engenho Velho, Floriano, Jardim Jordão, Jordão, Pacheco, Padre Roma, Prazeres, Santana, Santo Aleixo, Socorro, Suassuna, Sucupira, Vargem Fria, Vila Rica, Vista Alegre e Zumbi do Pacheco.



Camaragibe

Alberto Maia, Aldeia, Alto da Boa Vista, Alto da Fábrica, Alto das Carmelitas, Alto Santo Antônio, Área de Preservação, Areeiro, Bairro dos Estados, Bairro Novo, Borralho, Burrione, Campo Alegre, Celeiro das Alegrias Futuras, Centro, Céu Azul, Córrego do Burro, Cosme Damião, Jardim Primavera, João Paulo II, Loteamento São Pedro, Nazaré, Santa Mônica, São Paulo, Sítio dos Mesquitas, Sítio Fontainha, Tabatinga, Timbi, UR-07 Várzea, Vale das Pedreiras, Viana, Vila da Fábrica e Vila da Inabi.

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