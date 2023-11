Obra emergencial da Compesa modifica trânsito em Candeias; confira a alteração

A- A+

Com previsão de início para esta terça-feira (7), uma obra emergencial da Compesa deverá alterar o trânsito no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, nas próximas semanas.

De acordo com a companhia, a intervenção terá o objetivo de realizar a substituição de um poço de visita localizado na avenida Abdo Cabus, no cruzamento com a avenida Presidente Kennedy.

Para realizar o serviço no local, utilizado pelos funcionários da Compesa durante inspeções da rede coletora de esgoto, um trecho de 180 metros da av. Presidente Kennedy, localizado entre a rua Manoel Menelau e Abdo Cabus, ficará interditado no sentido Candeias – Barra de Jangada.

Os motoristas que passarem pelo local deverão realizar um desvio pela rua Manoel Menelau e rua Aurora Diniz Carneiro Leão. As vias serão sinalizadas para melhorar o fluxo de carros.



A obra, que será realizada pelo Programa Cidade Saneada em parceria com a BRK, tem como prazo final o dia 22 de novembro.

