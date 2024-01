A- A+

PERNAMBUCO Obra emergencial de esgoto da Compesa na Avenida Norte interdita trecho da via nesta sexta (12) Serviço está previsto para terminar no dia 31 de janeiro

A Compesa inicia, a partir desta sexta-feira (12), uma obra emergencial de esgoto na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nas proximidades do número 2912, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife. O objetivo é a troca da tubulação da área, com previsão de término para o dia 31 de janeiro.

Segundo a Compesa, a intervenção, de grande porte, "deve ser realizada em turnos, 24 horas por dia, para que o término do serviço seja o mais rápido possível". A obra em si envolve uma área de cerca de 10 metros, mas um setor maior foi interditado para que caminhões com materiais possam ser abrigados no local.

Para realização da obra, a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) interditou um setor do cruzamento com a Rua Otávio de Freitas até Rua Enéas de Lucena, sentido Centro. "Nessa parte os condutores seguirão pela faixa contrária, que será mão dupla apenas nesse trajeto. De acordo com o órgão (Compesa) a obra deve durar 20 dias. Agentes e orientadores estarão no local durante todo o período de interdição", disse a CTTU, por meio de nota.



Na manhã desta sexta, o trânsito tem sido moderado na região. Apesar do alto fluxo de carros no local, o desvio montado fez com que o trânsito não tivesse engasgos, sem veículos parados. Caso o motorista tenha dúvidas, é possível ligar para a CTTU, por meio do número 0800.01.1078.

Veja também

