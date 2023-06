Obra emergencial ocupa uma faixa da avenida Agamenon Magalhães, no Recife

A- A+

A segunda-feira (26) começou chuvosa e com obras no Recife. Na Avenida Agamenon Magalhães, um dos principais corredores da cidade, uma obra promovida pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) desvia a rota um pequeno trecho, em uma das faixas de rolamento da via.

As obras ocorrem próximo à Avenida Rui Barbosa, aproximadamente na altura entre o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) e o Hospital da Restauração (HR).

Apesar da chuva e das obras, o trânsito flui e é considerado normal para o horário. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão no local e orientam motoristas e pedestres.



Até o momento, a Compesa não informou à CTTU a previsão de término da obra. Em casos de dúvidas, a CTTU pode ser acionada 24h pelo número 0800.081.1078.

